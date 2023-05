Home

Livorno Rugby under 17: sconfitta 12-3 nell’andata dei quarti di finale per il titolo tricolore

16 Maggio 2023

Livorno 16 maggio 2023

La qualificazione alla final four per il titolo tricolore under 17, in agenda in giornata unica domenica 28 maggio, si deciderà da piccoli particolari. Il quarto di finale scudetto tra le – validissime – rappresentative di categoria della Rugby Parma e dell’Unicusano Livorno Rugby si preannunciava, già alla vigilia, sul filo dell’equilibrio.

Gara-uno, giocata in questa seconda domenica del mese di maggio in terra ducale, presso la ‘Cittadella del Rugby’ – il ‘parco’ che ospita anche il ‘Sergio Lanfranchi’ (lo stadio dove giocano le proprie gare interne le Zebre) – ha confermato le qualità delle due squadre.

Gli emiliani hanno sfruttato il fattore campo, per imporsi 12-3 (2 mete a 0). Nella mini classifica, 4 punti per i parmensi, nessuno per i labronici. È evidente come ancora tutto sia in discussione.

Al ritorno, domenica prossima alle 14:00, sul sintetico ardenzino del ‘Giovanni Maneo’, i ragazzi allenati dal terzetto composto da Riccardo Squarcini, Alessandro Borgiotti e Gianni Carugi proveranno a rovesciare la situazione.

I mezzi per centrare l’impresa, ai biancoverdi, non mancano. È evidente che in prima battuta si analizzerà la situazione in classifica.

Se l’Unicusano coglie, al ritorno, il successo condito dal bonus-attacco e non concede il punto bonus-offensivo agli avversari, potrebbe essere sufficiente uno scarto di otto lunghezze.

A Parma, i biancoverdi si sono inizialmente presentati con:

D’Ammando; Casini, Bianchi, Marchi, Taratufolo; Celi, Parri; Pirrone, Favilli, Caratori; Brasini, Autorino; Marianelli, De Rossi, Norfini. Entrati anche Mannucci, Fiori e Lottini.

A disposizione pure Pistocchi, Fazari, Bargagna e Cannone.

Buona la prova fornita dal pacchetto ospite. L’Unicusano Livorno Rugby finalizza solo con un piazzato dell’apertura Celi la supremazia territoriale esibita nella prima parte della sfida (0-3).

Più concreti i gialloblù che in azione di contrattacco, in chiusura di tempo. realizzano la meta trasformata con cui operano il definitivo sorpasso (7-3 al giro di boa del confronto).

Nella ripresa, l’organizzazione delle due difese getta sabbia negli ingranaggi offensivi avversari. Ancora con un’azione in contropiede i parmensi, a ridosso del fischio finale (leggi a 3’ dal termine) realizzano la seconda meta (stavolta non trasformata), che fissa il risultato sul 12-3. I biancoverdi avrebbero meritato di più, ma sarebbe inutile pensare ad eventuale errori e recriminare sugli episodi.

Meglio concentrare ogni sforzo in vista del (comunque decisivo) match di ritorno.

Alla final-four del 28 sarà tra le protagoniste la formazione dell’Experience L’Aquila, che, nel match di andata dei quarti, si è imposta nettamente (8-38) sul terreno dei genovesi delle Province dell’Ovest.

Grande equilibrio, nelle altre partite dei quarti (gare-uno) tra Amatori Union e Fiamme Oro (27-29 il risultato; 2-5 in classifica) e tra Benetton Treviso e Petrarca Padova (salomonico pareggio, 18-18 e, ovviamente, 2-2 in classifica).

Di fatto sono ancora sette le squadre che possono ambire allo scudetto under 17.

