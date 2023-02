Home

Sport

Rugby

Livorno Rugby under 17 travolgente anche a Piacenza

Rugby

13 Febbraio 2023

Livorno Rugby under 17 travolgente anche a Piacenza

Livorno 13 febbraio 2023

Sulle sponde del Po, sotto un sole splendido, l’irresistibile under 17 dell’Unicusano Livorno Rugby continua nella sua favolosa marcia.

I biancoverdi, allenati dal terzetto composto da Riccardo Squarcini, Alessandro Borgiotti e Gianni Carugi, si sono imposti sul campo dei Lyons Piacenza 10-35.

Per i labronici (primi in classifica nonostante la gara in meno), si tratta dell’ottavo successo colto in otto fatiche di questo girone èlite del centro Italia.

L’Unicusano, in terra emiliana, si è inizialmente presentato con questo quindici:

Casini; Taratufolo, Bianchi (cap.), Marchi, Lottini; Borgiotti, Parri; Pirrone, Favilli, Caratori; Brasini, Fiori; Tosi, Norfini, Fazari.

Nel primo tempo entrato D’Ammando; nella ripresa entrati Marianelli, Cannone, Celi, Autorino, Pistocchi e Brogi. La partita comincia in salita per gli ospiti: Lyons a bersaglio con un piazzato e in vantaggio 3-0 dopo pochi minuti.

I piacentini continuano a spingere, ma la difesa livornese è impenetrabile. I biancoverdi, poco prima dell’intervallo, operano il primo sorpasso, con la meta di Tosi, trasformata da Borgiotti: 3-7 al giro di boa del confronto. In avvio di ripresa, i piacentini rimettono il naso avanti con una meta trasformata: 10-7. Poi, di colpo, i biancoverdi prendono in modo saldo in mano le redini del confronto e si scatenano.

I livornesi segnano ben quattro mete (marcature firmate da Marianelli, Casini, D’Ammando e Bianchi, tutte quante condite dalle trasformazioni di Celi) e firmano un favoloso break di 0-28, che consente di prendere il volo e di vincere con il perentorio risultato di 10-35.

Per i labronici affermazione condita dal bonus-attacco e dunque cinque punti in classifica. Nessun punto per i padani, battuti con un margine superiore alle sette lunghezze e capaci di siglare ‘solo’ una meta. Nel girone èlite under 17 (categoria riservata ad elementi nati nel 2006 e 2007), sono protagoniste – divise in sei gironi da otto – le migliori 48 formazioni italiane della categoria. Al termine di questa fase, le migliori otto daranno vita alla final-eight tricolore. Nella scorsa stagione (quando la categoria era composta da elementi nati nel 2005 e 2006), l’under 17 livornese ha colto un eccezionale secondo posto a livello nazionale. E anche in questa annata le importanti ambizioni non mancano

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin