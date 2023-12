Home

5 Dicembre 2023

Livorno 5 dicembre 2023 – Livorno Rugby under 18 “1” vince anche a Colorno

La delicatissima sfida under 18 scioglilingue disputata sul ‘Gino Maini 1’ tra i padroni di casa del Colorno ‘1’ e l’Unicusano Livorno ‘1’ è finita con la preziosa e meritata affermazione dei biancoverdi ospiti.

Nella settima giornata del girone 2 (il raggruppamento del centro-sud) del campionato èlite giovanile, la squadra labronica si è imposta 15-23. Nessun punto ottenuto dagli emiliani e quattro punti conquistati dai livornesi, che consolidano così la loro terza piazza ed accorciano le distanze dalla capolista Experience L’Aquila (che ha pareggiato 10-10 sul terreno dei Cavalieri Prato/Sesto ‘1’).

Si allontana la seconda posizione, dato il successo con bonus-attacco colto nel derby romano – formalmente giocato in trasferta – dalle Fiamme Oro contro il fanalino di coda Primavera.

Questa la situazione in graduatoria a due giornate dal termine del girone d’andata:

Experience L’Aquila 30 p.; Fiamme Oro 28; Unicusano Livorno 25; Capitolina Roma 22; Parma 21; Colorno e Firenze 19; Cavalieri 10; Lazio 7; Primavera Roma 0.

Al termine delle 18 giornate, le prime due accederanno alle semifinali tricolori, in programma il 12 e il 19 maggio, mentre le prime sei si qualificheranno direttamente al campionato èlite di categoria 2024/25.

Davvero brillante la prova fornita dall’Unicusano alle porte di Parma. Squadra coriacea e concreta, abile nel finalizzare le occasioni propizie e nel gettare sabbia negli ingranaggi offensivi degli antagonisti.

Una meta a testa per le terze linee Lorenzo Caratori Tontini ed Edoardo Giammattei e 13 punti di piede per il mediano di apertura Pietro Celi. Squadra in crescita, con i mezzi per togliersi nuove importanti soddisfazioni anche nelle prossime uscite.

Lo schieramento: Giunta; Brancoli N., Bianchi, Lenzi G. (cap.), D’Ammando; Celi, Parri; Giammattei, Favilli, Caratori Tontini; Gambini, Carbonella; Tosi, De Rossi J., Brasini. Entrato anche Marianelli. In panchina: Bernini L., Bargagna, Pirrone, Cannone, Antonucci. Domenica 17 dicembre l’ultima uscita dell’anno solare, sul terreno della Capitolina. Sempre domenica 17 scatterà per l’Unicusano Livorno ‘2’ la seconda parte del campionato regionale.

La rosa degli under 18 biancoverdi, guidata dal quartetto di allenatori composta da Luca Isozio, Alessandro Saltapari, Rossano Campochiari e Raffaello Chiesa, è talmente ampia da consentire di giocare con due squadre due campionati distinti.

