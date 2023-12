Home

19 Dicembre 2023

Livorno 19 dicembre 2023 – Livorno Rugby under 18, altro successo per la squadra ‘1’ nel campionato èlite. Sconfitta ad Arezzo per la squadra ‘2’

Livorno under 18 ‘1’: sei bellissimo.

Sei come il numero delle vittorie ottenute nelle prime otto giornate del duro campionato èlite (girone 2, il raggruppamento del centro-sud) di categoria. Sei come il numero delle mete rifilate in trasferta contro i temibili pari età della Capitolina Roma (che al drop d’inizio dell’incontro figuravano in quarta posizione).

I biancoverdi, al quarto successo consecutivo, si sono imposti 21-35 (0 punti a 5) e hanno così consolidato il loro terzo posto in graduatoria.

Immutato il ritardo dalle Fiamme Oro Roma, seconda forza del torneo, ma rosicchiato il divario dalla capolista Experience L’Aquila, che in casa contro il Parma ha vinto, ma non ha colto il bonus-attacco.

Questa la situazione in classifica ad un turno dal termine del girone d’andata:

Experience L’Aquila 34 p.; Fiamme Oro 33; Unicusano Livorno 30; Firenze 24; Capitolina Roma e Parma 22; Colorno 19; Cavalieri 15; Lazio 7; Primavera Roma 0. Al termine delle 18 giornate, le prime due accederanno alle semifinali tricolori, in programma il 12 e il 19 maggio, mentre le prime sei si qualificheranno direttamente al campionato èlite di categoria 2024/25.

Davvero brillante la prova fornita dall’Unicusano in questa ultima fatica del 2023 sul Campo dell’Unione, a Roma. Squadra in gran forma, in chiara crescita di condizione.

Ben tre mete per il tallonatore Jacopo De Rossi ed una meta a testa per il seconda linea Tommaso Gambini, per l’ala Nicola Brancoli e per Edoardo D’Ammando, entrato durante il match. Cinque i punti di piede del mediano di apertura Pietro Celi.

Lo schieramento labronico:

Giunta; Brancoli N., Bianchi, Lenzi G. (cap.), Fedi; Celi, Parri; Giammattei, Favilli, Caratori Tontini; Gambini, Carbonella; Tosi, De Rossi J., Brasini. Inizialmente in panchina: Norfini, Marianelli, Pirrone, D’Ammando e Casini M..

In contemporanea, sul terreno del ‘Carlo Gori’, al cospetto dei coetanei padroni di casa del Vasari Arezzo, la rappresentativa ‘2’ dell’Unicusano Livorno Rugby under 18, nel quadro della giornata di apertura del campionato regionale, ha perso 29-15 (5 mete a 3; cinque punti a zero in classifica). Lo schieramento iniziale: Borgiotti; Larrain Gajardo, Lottini, Antonucci, Balaguer; Cantini E. (cap.), Cannone; Fiori, Cioni, Sangiorgi; Bargagna, Rivecci; Stefanini, Bernini L., Gizzarelli. Entrati: Balduini e Giusti G.. Per gli ospiti a bersaglio l’ala Larrian Gajardo, il centro Antonucci e il pilone Stefanini.

La rosa degli under 18 biancoverdi, guidata dal quartetto di allenatori composta da Luca Isozio: Alessandro Saltapari, Rossano Campochiari e Raffaello Chiesa, è talmente ampia da consentire di giocare con due squadre due campionati distinti.

