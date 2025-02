Livorno Rugby under 18, domenica incontro casalingo con il Parma

Home

7 Febbraio 2025

Livorno 7 febbraio 2025

È di alto livello il campionato èlite under 18. Nel girone 2 – quello che comprende le migliori dieci squadre di categoria del centro e del sud Italia – si stanno mettendo in evidenza, in particolare, otto formazioni, tutte quante composte da giocatori di spessore, con tanti elementi con mezzi importanti, destinati a togliersi non poche soddisfazioni nelle loro future carriere. Tra tali otto formazioni ‘big’, figura l’Unicusano Livorno.

I biancoverdi, dopo una fantastica striscia di cinque successi di fila, sono stati superati, domenica scorsa, allo stadio ‘Chersoni’ di Iolo, nel recupero della decima giornata, dai pari età locali dei Cavalieri Prato/Sesto. Il derby toscano si è chiuso sul 31-19, con quattro mete e 11 punti di piede per i tuttineri e tre mete e quattro punti di piede per i biancoverdi.

I Cavalieri hanno meritato la vittoria, ma per quanto espresso nell’arco del match, l’Unicusano avrebbero legittimato la conquista di (almeno) un punto bonus.

Perdere non fa mai piacere, ma è grazie a queste partite ‘vere’, giocate contro compagini valide, che si creano basi salde: l’esempio dei numerosissimi atleti biancoverdi del 2005 entrati stabilmente nel giro della prima squadra, in serie A, confermano l’eccezionale lavoro svolto – e non certo da poco tempo – dal vivaio del club delle Tre Rose.

Questa la classifica dopo la prima di ritorno (otto giornate al termine della regular season; le prime due accederanno alla final-four per il titolo italiano): Experience L’Aquila 44 p.; Parma 41; Cavalieri 35; UR Firenze 33; Fiamme Oro Roma e Unicusano Livorno 29; Capitolina Roma 27; Colorno 23; Lazio 5; Primavera Roma 1.

Domenica prossima alle 12:30 gli under 18 biancoverdi riceveranno la visita del Parma. Si preannuncia una gran bella partita, tra due ottime rappresentative di due realtà ‘storiche’ del panorama rugbistico nazionale. Due società che hanno iniziato il loro brillante cammino nel lontano 1931 e che sono consapevoli che solo con un serio lavoro a livello giovanile possono assicurare alle loro prime squadre (entrambe, sia pur in gironi territoriali differenti, militano in A) un bel futuro.