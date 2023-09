Home

Livorno Rugby under 18, le due squadre iniziano la stagione col botto

Rugby

12 Settembre 2023

12 Settembre 2023

Livorno Rugby under 18, le due squadre iniziano la stagione col botto

La stagione delle due ambiziose rappresentative dell'Unicusano Livorno Rugby under 18 è iniziata con il botto.

La stagione delle due ambiziose rappresentative dell’Unicusano Livorno Rugby under 18 è iniziata con il botto.

Brillanti e convincenti le affermazioni colte in amichevole, in questa caldo sabato di fine estate, dalle due formazioni livornesi, composte da validi elementi nati negli anni 2007, 2006 e 2005 (questi ultimi figurano come ‘rientranti’).

In trasferta, allo stadio ‘Mario Lodigiani’ di Firenze, contro i pari età dell’Union Rugby Firenze (la realtà sinergica che unisce sotto un’unica bandiera Florentia e Firenze’31), i biancoverdi hanno confermato di possedere qualità di primo piano. La squadra under 18 dell’Unicusano Livorno Rugby ‘1’ sarà impegnata, in campionato – e non è certo una novità… – nel campionato èlite, la squadra ‘2’ si cimenterà nel torneo regionale.

Direttore Tecnico delle giovanili biancoverdi (categorie under 18 e under 16) è Luca Isozio, con skill coach il mediano di apertura cileno della prima squadra Benjamin Enrique Baraona Prat e coach delle prima linee il pilone destro argentino della stessa formazione senior labronica (serie A) Julian Americo Boggero. Coach under 18, insieme a Isozio, è Alessandro Saltapari.

Contro la squadra ‘1’ dell’UR Firenze, l’Unicusano Livorno Rugby under 18 ‘1’ si è imposta con il punteggio di 19-57.

Nove le mete degli ospiti, a bersaglio tre volte con il tallonatore Edoardo Giammattei, una con l’ala Nicola Brancoli, una con l’ala Leonardo Taratufolo, una con il terza centro Cristiano Raffo, una con il centro Giorgio Lenzi, una con il pilone Christian Brasini e una con il seconda linea Alessandro Carbonella.

Lo schieramento:

Giunta; Brancoli (Bianchi), Fedi (Brancoli), Lenzi, Taratufolo; Celi, Parri; Raffo, Caratori Tontini, Marianelli; Gambini, Carbonella; Brasini, Giammattei, Tosi.

La seconda squadra under 18 dell’Unicusano Livorno Rugby, contro l’omologa realtà dell’UR Firenze, ha vinto 7-33.

Le 5 mete ospiti portano la firma del terza centro Giorgio Mannucci, dell’estremo Edoardo D’Ammando, del tallonatore Jacopo De Rossi e delle seconde linea Mattia Cioni e Nicola Bargagna.

Lo schieramento:

D’Ammando; Lottini, Pozzi, Marchi, Giusti; Cantini, Cannone; Mannucci, Sangiorgi, Fiori; Bargagna, Cioni; Pistocchi, De Rossi, Norfini. Superfluo sottolineare come il gruppo under 18 biancoverde sia unico e la divisione dei giocatori in rosa tra ‘squadra 1’ e ‘squadra 2’ sarà dettata, in ogni turno, dalle circostanze.

