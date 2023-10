Home

Sport

Rugby

Livorno Rugby under 18: sconfitta per la squadra ‘1’, successo per la squadra ‘2’

Rugby

17 Ottobre 2023

Livorno Rugby under 18: sconfitta per la squadra ‘1’, successo per la squadra ‘2’

Livorno 17 ottobre 2023 – Livorno Rugby under 18: sconfitta per la squadra ‘1’, successo per la squadra ‘2’

Per centrare il secondo successo in due gare valide per il campionato èlite (girone 2, quello del centro-sud) di categoria, all’Unicusano Livorno Rugby 18 ‘1’ non è bastato segnare una meta in più degli avversari. Sul campo della Rugby Parma, i biancoverdi hanno ceduto di una lunghezza, 14-13.

I ducali hanno siglato una meta, condita da tre piazzati; i labronici, invece, hanno messo a segno due mete (a bersaglio il seconda linea Gambini e il pilone Giammattei) ed un piazzato (autore l’apertura Celi).

Al termine di un match viaggiato sui binari di un grande equilibrio e decisa da piccoli episodi, sono stati gli emiliani a far festa per l’affermazione (quattro punti; successo senza bonus-attacco), con i livornesi costretti ad accontentarsi del punto relativo al cosiddetto bonus-difesa (quello che viene colto in caso di passivo inferiore alle otto lunghezze).

La nuova classifica recita:

Capitolina, Experience L’Aquila e Colorno 10 p.; Cavalieri Prato/Sesto, Parma e Fiamme Oro Roma 6; Unicusano Livorno 5; Firenze, Lazio e Primavera Roma 0.

Lo schieramento sfortunato protagonista a Parma:

Giunta; D’Ammando, Bianchi, Lenzi G. (cap.), Fedi; Celi, Parri; Pirrone, Favilli, Caratori, Gambini, Carbonella; Tosi, De Rossi J., Giammattei. Entrati anche: Mannucci, Brancoli N., Antonucci.

Domenica prossima, alle 14:30, l’Unicusano Livorno under 18 ‘1’ ospiterà, alle 14:30, sul sintetico del ‘Maneo’, la Lazio. Domenica scorsa, in contemporanea con la sfida disputata al ‘Banchini’ di Parma, l’Unicusano Livorno Rugby under 18 ‘2’ ha giocato tra le mura amiche (sul ‘Maneo’) contro la realtà sinergica umbra dei Centauri ‘1’.

La sfida, valida per la seconda giornata del campionato di area (impropriamente definita ‘fase regionale’; in ogni caso il torneo che vede al via tutte le formazioni non impegnate nell’èlite) si è chiusa con la vittoria dei biancoverdi 28-12.

Per i padroni di casa, che si sono assicurati anche il bonus-attacco, mente dell’ala Balduini, del terza linea Cioni, del mediano di mischia Cannone e dell’apertura (e capitano) Cantini, con l’aggiunta di tre trasformazioni dell’ala Borgiotti ed una del centro Nanni.

Lo schieramento labronico:

Casini; Borgiotti, Lottini, Nanni L., Balduini; Cantini (cap.), Cannone; Fiori, Cioni, Morelli; Pozzi, Rivecci; Stefanini, Sangiorgi, Bernini L.. Entrati anche: Belaguer e Giusti G.

La classifica del girone 1 ‘regionale:

Mascalzoni del Canale 9 p.; Unicusano Livorno Rugby ‘2’ e LundaX Lions Amaranto 7; Centauri ‘1’ 5; Bellaria Pontedera 0; Valdinievole -4. Domenica prossima per l’Unicusano Livorno Rugby ‘2’ trasferta a Pontedera. Gli allenatori delle due squadre biancoverdi under 18 sono Luca Isozio, Alessandro Saltapari, Rossano Campochiari e Gabriele Biagiotti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin