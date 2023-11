Home

14 Novembre 2023

Livorno Rugby under 18: squadra 1 battuta di misura, squadra due batte i Mascalzoni del Canale

Livorno 14 novembre 2023

Sconfitta di misura per l’Unicusano Livorno Rugby under 18 ‘1’ nella quarta giornata del campionato èlite di categoria, girone 2 (il raggruppamento del centro-sud), giunto alla quarta giornata.

Al termine di una sfida all’insegna dell’equilibrio, la squadra biancoverde ha perso sul terreno dell’imbattuta capolista Experience L’Aquila, 14-13.

Per gli ospiti a bersaglio l’ala Fedi (una meta) e il mediano di apertura Celi (un piazzato ed una trasformazione). I labronici, che si sono dovuti accontentare del punto relativo al cosiddetto bonus-difesa (quattro punti, invece, per gli abruzzesi), restano in classifica in quarta posizione, ma vedono allontanarsi la zona podio e soprattutto le posizioni utili per accedere alle semifinali scudetto.

Al termine della fase, lunga 18 turni, le prime due guadagneranno il pass per la final four tricolore. Domenica prossima altra sfida delicata nella lotta per le zone che contano: alle 14:00 sul ‘Maneo’, i livornesi ospiteranno le Fiamme Oro Roma.

La classifica:

Experience L’Aquila 19 p.; Fiamme Oro Roma 16; Capitolina Roma 15; Unicusano Livorno e Parma’31 11; Colorno* e Firenze’31 10; Cavalieri Prato/Sesto 6; Lazio 2; Primavera Roma 0.

Lo schieramento sfortunato protagonista a L’Aquila:

Giunta; Brancoli N., Bianchi, Lenzi G. (cap.), Fedi; Celi, Parri; Raffo, Favilli, Caratori; Gambini, Carbonella; Tosi, Giammattei, Brasini.

Inizialmente in panchina: De Rossi J., Marianelli, Mannucci, D’Ammando, Casini M..

La rosa dell’Unicusano Livorno Rugby under 18, particolarmente ampia, sta consentendo di partecipare con la seconda squadra al cosiddetto campionato regionale, al torneo che vede al via tutte le compagini (inizialmente inserite in gironi territoriali) non impegnate nel campionato èlite.

La squadra ‘2’ biancoverde ha battuto domenica nel recupero della quinta ed ultima giornata della prima fase i Mascalzoni del Canale 29-0.

Per Giusti un meta, un piazzato e tre trasformazioni, per Pozzi, Bernini e Pirrone una meta a testa. Un successo, condito dal bonus-attacco, che ha permesso di chiudere il girone al secondo posto e dunque centrare il passaggio alla semifinale del torneo tosco-umbro. Domenica prossima i labronici, nell’andata della semifinale, sfideranno, in casa, la squadra umbra sinergica dei Centauri ‘2’, prima nell’altro girone.

Lo schieramento vittorioso con i Mascalzoni del Canale:

Borgiotti; Pozzi, Lottini, Antonucci, Giusti; Cantini (cap.), Cannone; Pirrone, Fiori, Cioni; Bargagna, Rivecci; Stefanini, Sangiorgi, Bernini L.; entrato anche Balduini. Il quartetto di allenatori dell’Unicusano Livorno under 18 è composto da Luca Isozio, Alessandro Saltapari, Rossano Campochiari e Raffaello Chiesa.

