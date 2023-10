Home

Livorno Rugby under 18: Successo per la squadra '1', pareggio per la squadra '2'

Rugby

10 Ottobre 2023

Livorno Rugby under 18: Successo per la squadra ‘1’, pareggio per la squadra ‘2’

Livorno 10 ottobre 2023 – Livorno Rugby under 18: Successo per la squadra ‘1’, pareggio per la squadra ‘2’

Derby toscano a strisce biancoverdi. Sul campo in sintetico amico del ‘Maneo’, nella giornata di apertura del campionato èlite di categoria, girone 2 (di fatto il raggruppamento del centro-sud), gli under 18 dell’Unicusano Livorno Rugby ‘1’ si sono imposti 25-0 (tre mete a zero; quattro punti a zero in classifica) sui pari età dell’UR Firenze (drop d’inizio effettuato alle 12:30).

Sempre domenica – anche se in leggero posticipo d’orario, alle 15.00 – l’Unicusano Livorno Rugby under 18 ‘2’, nel primo turno della fase di Qualificazione del campionato impropriamente definito regionale (in tale torneo, globalmente, sono impegnate nove squadre toscane e due umbre), ha pareggiato 15-15 sul campo ‘Priami’ di Stagno contro la LundaX Lions Amaranto (tre mete per ‘gli ospiti’ e due per i ‘locali’; in classifica 2 punti per ciascuna delle due squadre labroniche).

La situazione in graduatoria nel girone 2 èlite: Cavalieri Prato/Sesto, Capitolina Roma, Colorno e L’Aquila 5 p.; Unicusano Livorno 4; Fiamme Oro Roma e Parma’31 2; UR Firenze, Lazio e Primavera Roma 0. La situazione nel girone 1 del cosiddetto campionato regionale: Mascalzoni del Canale e Centauri ‘1’ 5 p.; Unicusano Livorno e LundaX Lions Amaranto 2; Bellaria Pontedera 0; Valdinievole -4.

Domenica prossima l’Unicusano Livorno Rugby ‘1’ se la vedrà in trasferta con il Parma’31, reduce dalla rocambolesca sconfitta, 31-29, nel derby emiliano, sul terreno del Colorno (5 punti a 2), mentre l’Unicusano Livorno Rugby ‘2’ riceverà la visita della realtà umbra dei Centauri ‘1’, che nella prima giornata ha superato 30-17 il Bellaria Pontedera.

Lo schieramento iniziale dell’Unicusano Livorno Rugby ‘1’ contro l’UR Firenze:

Giunta; Brancoli N., Bianchi, Lenzi G. (cap.), Fedi; Celi, Parri; Giammattei, Favilli, Caratori; Gambini, Mannucci; Tosi, De Rossi J., Brasini. Entrati: Carbonella; Casini, D’Ammando, Taratufolo.

Una prestazione brillante per i biancoverdi, che con un briciolo di fortuna in più avrebbero potuto centrare anche il bonus-attacco.

A bersaglio, con una meta, due piazzati e due trasformazioni, l’apertura Pietro Celi; una meta a testa per il centro Giorgio Lenzi e per l’ala Nicola Brancoli.

Nel derby cittadino del ‘Priami’, concluso con un salomonico pareggio, l’Unicusano Livorno Rugby ‘2’ si è inizialmente presentata con:

Antonucci; Nanni L., Lottini, Marchi L. (cap.), Giusti G.; Cantini, Cannone; Pirrone, Cioni, Morelli; Bargagna, Rivecci; Stefanini, Sangiorgi; Bernini L.. Entrati anche Borgiotti, Balduini, Pozzi e Balaguer.

Il quartetto di allenatori delle due squadre biancoverdi under 18 (categoria che coinvolge i classe 2007, i classe 2006 e i classe 2005 – questi ultimi sono definiti ‘rientranti’ -) è composto da Luca Isozio, Rossano Campochiari, Alessandro Saltapari e Gabriele Biagiotti.

