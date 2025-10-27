Home

27 Ottobre 2025

Livorno Rugby under 18 vittorioso a Roma (campionato élite)

Livorno 27 ottobre 2025 Livorno Rugby under 18 vittorioso a Roma (campionato élite)

Nel lungo cammino di una stagione, tutte le partite valgono gli stessi punti. Ma alcune, per valore dell’avversario e significato tecnico, pesano di più.

La sfida andata in scena sabato 25 ottobre a Roma, tra Capitolina e Livorno Rugby, valida per la seconda giornata del girone 3 del campionato Élite Under 18, apparteneva a questa categoria di incontri speciali: due squadre costruite per stare in alto, due realtà di vertice del panorama nazionale giovanile.

Le due formazioni si erano già incrociate meno di un mese fa, nella finale del Memorial “Lorenzo Sebastiani” a L’Aquila, vinta dai biancoverdi 12-10. E anche in campionato, all’esordio, entrambe avevano inaugurato il torneo con successi netti e convincenti.

Sul campo romano, il Livorno Rugby ha confermato di avere carattere, qualità e una mentalità vincente. I ragazzi guidati da Luca Isozio e Alessandro Saltapari hanno disputato un incontro di altissimo livello, imponendosi 21-28 dopo ottanta minuti di grande intensità.

La prima frazione è stata perfetta per organizzazione e concretezza. Le mete del mediano di mischia D’Ammando, del flanker Lottini e dell’ala Botti, con due trasformazioni dell’estremo Isozio, hanno portato i labronici al riposo in vantaggio 14-19.

Nella ripresa, due piazzati ancora di Isozio hanno permesso agli ospiti di allungare sul 14-25. La Capitolina ha tentato la rimonta, trovando una meta trasformata (21-25), ma il Livorno ha mostrato maturità e lucidità nei momenti chiave: il terzo piazzato di Isozio ha fissato il risultato sul definitivo 21-28.

Un successo pienamente meritato, che porta i biancoverdi a quota 9 punti in classifica.

Al termine della seconda giornata, la graduatoria vede: Experience L’Aquila 10 punti; Cavalieri Prato/Sesto e Livorno 9; Capitolina e UR Firenze 6; Granducato e Lazio 4; Avezzano, Fiamme Oro Roma e Primavera Roma 1.

Per la formazione livornese si apre ora una lunga pausa: il prossimo impegno è fissato per il 30 novembre. Tempo utile per recuperare energie e prepararsi a un prosieguo di stagione che si annuncia entusiasmante.

L’obiettivo è chiaro: restare stabilmente tra le protagoniste del girone e inseguire un posto nella final four per il titolo italiano.

A Roma, l’Under 18 ha dimostrato di avere tutto per riuscire: talento, organizzazione e quella fame sportiva che distingue le grandi squadre.

Il valore di questo gruppo va oltre il risultato di giornata. A testimoniare la qualità del lavoro svolto, diversi ragazzi dell’Under 18 — Caratori Tontini, D’Ammando, Alessandri, Mannucci e Lottini — saranno coinvolti, qualcuno già per la seconda volta, con la Prima Squadra nella sfida di Serie A1 che vedrà il Livorno Rugby impegnato proprio a Roma, domenica prossima.

Un segnale concreto della continuità tecnica e del legame profondo tra le varie squadre del club, dove il vivaio resta il cuore pulsante del progetto biancoverde.

La formazione vincente: Isozio; Giusti, Lenzi, Marchi, Botti; Celi, D’Ammando; Mannucci, Calvi, Lottini; Gambogi, Bargagna; Campora, Pirrone, Alessandri. A disposizione: D’Ercole, Bartolini, Isolani, Andreotti, Padella, Giaconi.

