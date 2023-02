Home

Livorno Rugby under 19, brillante successo con l’Experience L’Aquila nel campionato èlite

28 Febbraio 2023

Livorno 28 febbraio 2023

L’Unicusano Livorno Rugby under 19 non si è scomposta di fronte ad un tempo da lupi. Sul terreno in sintetico amico ‘Maneo’ sferzato dal vento, in questa domenica caatterizzata anche da pioggia e freddo, i biancoverdi allenati da Luca Isozio e Alessandro Saltapari si sono imposti sui pari età del Rugby Experience L’Aquila 18-10, la quarta forza del torneo èlite di categoria, girone sud. I labronici, al settimo successo in 12 gare, con i 4 punti conquistati (due le mete siglate), difendono la loro (preziosa) sesta piazza.

In questa annata, nelle fila under 19, sono impiegati, oltre ai classe 2003 (i cosiddetti rientranti) e ai classe 2004, anche i giocatori nati nel 2005. E proprio i biancoverdi classe 2005, insieme ai classe 2006, nella scorsa stagione, hanno ottenuto, con la rappresentativa under 17, la seconda piazza nazionale. Un’impresa che ha meritato un ampio spazio nel libro ‘Biancoverdi in meta – La storia del Livorno Rugby 1931’, uscito nelle scorse settimane e ancora a disposizione degli sportivi. Contro l’Experience L’Aquila, difficile, per le condizioni climatiche, trovare buone soluzioni in attacco. I padroni di casa hanno legittimato l’affermazione, frutto di due mete (a bersaglio il flanker Freschi e il tallonatore Giammattei), condite da otto punti di piede (due piazzati ed una trasformazione) del mediano di apertura Isozio. Lo schieramento biancoverde: Giunta; Taratufolo, Fedi, Lenzi, Piram; Isozio, Rossi; Lampugnale (cap.), Freschi, Tori; Bradac, Gragnani; Schillaci, Giammattei, Quarta. Inizialmente in panchina: Gizzarelli, Nicastro, Pisaneschi D., Gambini, Raffo, Sangiorgi, Antonucci.

