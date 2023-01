Livorno Rugby under 19, nel campionato èlite di categoria sconfitta esterna con le Fiamme Oro Roma

Home

16 Gennaio 2023

Livorno 16 gennaio 2023

Scottati dalle Fiamme. Comincia con una sconfitta severa (38-8 il punteggio) il 2023 agonistico degli under 19 dell’Unicusano Livorno Rugby.

Nella settima giornata del girone sud del campionato èlite di categoria (una categoria che vede impegnati elementi nati nel 2005, 2004 e 2003; questi ultimi sono i cosiddetti rientranti), i biancoverdi hanno perso sul terreno romano di Ponte Galeria, contro i pari età locali delle Fiamme Oro.

Uno stop grave, che allontana in modo definitivo ogni speranza di lottare per il vertice.

A Roma, grande equilibrio per un tempo e mezzo.

Al giro di boa della ripresa, gli ospiti, grazie ai punti dell’ala Taratufolo (una meta) e dell’apertura Isozio (un piazzato), sono in vantaggio 7-8.

Poi la rappresentativa della polizia prende saldamente in mano le redini del confronto e scava il definitivo solco, assicurandosi agevolmente successo e bonus aggiuntivo.

Livornesi presentatisi in terra capitolina con uno schieramento incerottato ed incompleto. Nei due gironi (nord e sud) del campionato èlite under 19 sono impegnate, globalmente, 20 squadre (10 per raggruppamento).

Tali formazioni si sono qualificate al massimo campionato giovanile dopo aver aver superato i cosiddetti barrage di inizio stagione.

Al termine della regular season (18 partite per ciascuna squadra nei campionati èlite), le migliori due di ciascun girone disputeranno la final-four per il titolo italiano.

Un titolo italiano che i biancoverdi nati nel 2005 (sia pur nella categoria under 17 e sia pur affiancati dai 2006) hanno sfiorato nello scorso mese di giugno (la squadra labronica ha ottenuto il secondo posto a livello nazionale).

Un’impresa che trova ampio spazio nel libro ‘Biancoverdi in meta – La storia del Livorno Rugby 1931’, uscito nelle scorse settimane (l’opera è a disposizione degli sportivi anche presso la segreteria del ‘Maneo’).

Contro le Fiamme Oro, livornesi in campo inizialmente con: Fedi; Taratufolo, Piram, Nanni, Vallati; Isozio, Rossi; Lampugnale (cap.), Raffo, Tori; Nicastro, Gragnani; Morelli P., Giammattei, Gizzarelli. Entrati anche: Pisaneschi D., Schillaci, Gambini, Morelli N., Properzi, Sangiorgi. All.: Luca Isozio e Alessandro Saltapari. Domenica prossima alle 12:30 (al ‘Falchini’ di Rosignano?) gli under 19 dell’Unicusano Livorno Rugby ospiteranno il Modena.

