Rugby

20 Marzo 2023

Livorno Rugby under 19 perde a Parma, ma raccoglie due punti in classifica

Livorno 20 marzo 2023 – Livorno Rugby under 19 perde a Parma, ma raccoglie due punti in classifica

Pur perdendo, l’Unicusano Livorno Rugby under 19 ha accorciato le distanza dalla preziosa sesta piazza.

Nel quadro della 15° giornata del campionato èlite di categoria, girone sud, i biancoverdi hanno ceduto 29-26 sul terreno dei pari età della Rugby Parma.

I labronici si sono dovuti accontentare del doppio bonus, raccolto grazie al passivo inferiore alle otto lunghezze e grazie alle quattro mete siglate.

I ragazzi di Luca Isozio e Alessandro Saltapari restano in settima posizione, ma figurano ora solo a meno quattro dai Cavalieri Prato/Sesto, battuti, in questo turno, 38-7, sul terreno della Capitolina Roma.

Domenica prossima alle 12:30, per la terz’ultima giornata, impegni interni per le due realtà toscane: contro le Fiamme Oro Roma per i labronici e contro la Rugby Parma per la sinergica formazione dei Cavalieri. A

l termine della regular season, le prime due dei due gironi (nei quali giocano le migliori 20 squadre italiane della categoria) daranno vita alle final-four per il tricolore, mentre le prime sei di ciascuno dei due raggruppamenti accederanno direttamente al torneo èlite 2023/24, evitando le forche caudine dei cosiddetti barrage.

Ecco la situazione in classifica:

Colorno 65 p.; Capitolina 58; Fiamme Oro 51; Experience L’Aquila 43; Lazio 39; Cavalieri 35; Unicusano Livorno 31; Modena 20; Parma 18; Valorugby Emilia 0.

In terra ducale, in un incontro viaggiato sui binari dell’equilibrio, l’Unicusano Livorno poteva fare di più.

Per gli ospiti due mete del tallonatore Giammattei, una del centro Lenzi ed una del terza linea Tori, condite da tre trasformazioni dell’apertura Isozio. Lo schieramento biancoverde battuto a Parma: Giunta; Piram, Casini, Lenzi, Taratufolo; Isozio, Livigni; Raffo, Tori, Carbonella; Gambini, Gragnani; Schillaci, Giammattei, Pisaneschi D.. Entrati anche: Gizzarelli e Fedi. In panchina pure Sangiorgi, Vagelli, Pisaneschi F., Brancoli e Vallati.



