Livorno Rugby under 19 supera 8-7 in trasferta la Primavera Roma

Rugby

11 Ottobre 2022

Livorno Rugby under 19 supera 8-7 in trasferta la Primavera Roma

Livorno 11 ottobre 2022 – Livorno Rugby under 19 supera 8-7 in trasferta la Primavera Roma

8-7: un risultato che nel gioco del rugby indica un punteggio estremamente basso, con una meta ed un calcio per parte.

La squadra che si impone 8-7 e in classifica ottiene quattro punti (successo senza bonus-attacco), lasciando all’avversario il brodino insipido di un punto in graduatoria (quello che viene consegnato a tutte le compagini superate con un margine inferiore alle otto lunghezze), ha siglato, oltre alla meta non trasformata, un calcio da tre (normalmente un piazzato e in rari casi un drop).

La formazione che perde, viceversa, ha nel suo score solo una meta trasformata.

Un punteggio che difficilmente si registra nei tempi moderni, nei quali, di solito, anche nelle gare che viaggiano sui binari di un grande equilibrio, le formazioni hanno la tendenza di moltiplicare gli sforzi in fase offensiva, a caccia del bonus-attacco.

Ed è estremamente raro che per due volte consecutive una formazione riesca ad imporsi 8-7.

Il caso (singolare) è stato firmato dal Livorno Rugby under 19 nelle sue due prime partite del girone di barrage, il mini campionato che consegna il biglietto di sola andata per il torneo nazionale élite di categoria.

I biancoverdi allenati da Luca Isozio e Alessandro Saltapari, sette giorni dopo l’8-7 rifilato, in casa ai ‘cugini’ toscani dei Cavalieri Prato/Sesto, si sono imposti, con lo stesso punteggio, in trasferta, sul terreno della Primavera Roma. Ricapitolando, sono bastate due mete (e due piazzati) nell’arco di due gare ai labronici per salire solitari in vetta alla classifica (a quota 8). Il tutto alla vigilia dell’ultimo dei tre impegni in questo girone di barrage (in casa con il Modena).

A Roma, l’under 19 ha siglato una meta con il flanker Tori ed un piazzato con il mediano di apertura Isozio.

Lo schieramento iniziale capace di imporsi con una lunghezza in terra capitolina:

Piram; Taratufolo, Casini, Fedi, Brancoli; Isozio, Properzi; Lampugnale, Freschi, Tori; Bradac, Gragnani; Schillaci, Giammattei, Pisaneschi D.. Entrati anche: Gizzarelli, Nicastro, Gambini, Raffo, Antonucci, Vallati, Sangiorgi.

