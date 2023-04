Home

Sport

Rugby

Livorno Rugby under 19 vince (con bonus-attacco) a Modena nel campionato èlite di categoria. Biancoverdi sesti in classifica

Rugby

25 Aprile 2023

Livorno Rugby under 19 vince (con bonus-attacco) a Modena nel campionato èlite di categoria. Biancoverdi sesti in classifica

Livorno 25 aprile 2023 – Livorno Rugby under 19 vince (con bonus-attacco) a Modena nel campionato èlite di categoria. Biancoverdi sesti in classifica

Preziosissimo il successo ottenuto dall’Unicusano Livorno Rugby under 19 nella 17° e penultima giornata del girone 2 – il raggruppamento del centro-sud – del campionato èlite di categoria.

La squadra biancoverde allenata da Luca Isozio e Alessandro Saltapari si è imposta sul campo dei pari età del Modena 15-26.

I labronici hanno realizzato quattro mete – tutte quante siglate nel corso di un ottimo primo tempo – e dunque si sono assicurati il massimo della posta (successo con l’aggiunta del bonus-attacco).

I cinque punti raccolti consentono di guadagnare una posizione in classifica.

I livornesi sono ora sesti, un piazzamento da difendere con le unghie e con i denti nell’ultima giornata, in programma il 7 maggio.

La situazione in graduatoria ad un turno dal termine: Colorno 69 p.; Capitolina Roma 65; Fiamme Oro Roma 56; Experience L’Aquila 48; Lazio 47; Unicusano Livorno Rugby 41; Cavalieri Prato/Sesto 40; Parma’31 22; Modena 21; Valorugby Emilia 21.

Le prime due accedono alla final four per il titolo italiano (incroceranno le prime due del girone nord). Le prime sei di ciascun girone ‘si salvano’ e disputeranno – insieme alle vincenti dei cosiddetti barrage in programma ad inizio stagione – il campionato èlite 2023/24 under 18.

Per difendere la sesta piazza, i biancoverdi, nell’ultimo turno, dovranno battere la Lazio. Altrimenti diventa concreto il rischio del sorpasso dei Cavalieri, che giocheranno in casa proprio con il Modena.

La discesa in settima posizione suonerebbe come beffa per questo gruppo livornese che ha messo in mostra, per tanti mesi, ottime qualità.

Lo schieramento labronico vittorioso in terra emiliana:

Giunta; Taratufolo, Casini, Lenzi, Piram; Isozio, Rossi; Lampugnale, Freschi, Tori; Bradac, Gragnani; Morelli, Giammattei, Quarta. Entrati anche: Schillaci, Pisaneschi D., Gambini, Carbonella, Raffo, Fedi, Vallati.

Prima frazione sugli scudi. Belle, nella prima frazione, le mete realizzate dall’ala Taratufolo, dal pilone Morelli (al suo rientro dopo un lungo infortunio), dal flanker Tori e dall’ala Piram, condite da due trasformazioni dell’apertura Isozio.

Nella ripresa, sotto un sole impietoso, gli ospiti ‘vivono di rendita’ e si limitano ad andare in controllo. I biancoverdi, senza soffrire, amministrano il margine e con la nona vittoria stagionale sorpassano in graduatoria i Cavalieri Prato/Sesto, l’altra squadra toscana impegnata ai massimi livelli nazionali.

L’intera stagione per Unicusano e Cavalieri si deciderà il 7 maggio, in partite da giocare al cospetto di formazioni senza veri stimoli di classifica.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin