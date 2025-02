Home

Sport

Rugby

Livorno Rugby under 6 protagonista a Firenze

Rugby

10 Febbraio 2025

Livorno Rugby under 6 protagonista a Firenze

Livorno 10 febbraio 2025 Livorno Rugby under 6 protagonista a Firenze

Il ‘Festival di Firenze’ è giunto a ridosso del ‘Festival di Sanremo’. Il ‘Festival di Firenze’ ha coinvolto, nella memorabile mattinata di questa seconda domenica del mese di febbraio, decine di giovanissimi rugbisti toscani under 6.

L’evento è andato in scena al ‘Lodigiani – Padovani’’, lo storico impianto di Campo di Marte, adiacente allo stadio ‘Franchi’. Ad organizzare il Festival (o raggruppamento o concentramento che dir si voglia) la locale società del Firenze’31.

Oltre a due squadre del Firenze’31 stesso, si sono presentate al via della kermesse, con una rappresentativa ciascuno, l’Unicusano Livorno, lo Scandicci, il Florentia, lo Scintilla Pisa e il Valdarno e la mista Vasari Arezzo – Montevarchi.

Tanto sano divertimento per questi atleti, che hanno simpaticamente dato vita a tante partitelle. Nessuno ha conteggiato le mete segnate nel corso di tali gare. Un Festival svoltosi in un clima idilliaco: i tanti adulti assiepati a bordo campo sono stati contagiati dai sorrisi dei bambini – rugbisti.

Per l’Unicusano Livorno Rugby under 6, guidata dall’allenatore-educatore Rocco Montanaro, l’esperienza vissuta in terra gigliata è stata fantastica. Per i biancoverdi una nuova tappa di una stagione intensa, che è iniziata e sta proseguendo sotto una bella stella.

I giocatori labronici di scena a Firenze: Emilio Albano Garcia, Giulio Tozzi, Lorenzo Porziani, Gabrio Cianci, Giorgio Turi.