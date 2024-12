Home

3 Dicembre 2024

Livorno Rugby under 6 protagonista a Pisa

Livorno 3 dicembre 2024

Tanto divertimento – e tante mete – per gli under 6 (classe 2020) dell’Unicusano Livorno Rugby nel Festival/raggruppamento svoltosi in questa fredda e assolata domenica mattina a Pisa, presso l’impianto della Scintilla, in via di Pratello.

Soddisfattissimi delle risposte giunte in questo primo impegno del mese di dicembre appaiono gli allenatori-educatori dei giovanissimi biancoverdi Rocco Montanaro e Anna Gambogi. Questi gli atleti dell’Unicusano Livorno under 6 protagonisti all’ombra della Torre Pendente: Cosimo Strambi, Emilio Albano Garcia, Edoardo Fucci, Giulio Tozzi, Alexis Gkertsos.

La squadra labronica si è simpaticamente confrontata nel corso dell’evento con le rappresentative dei coetanei del Bellaria Pontedera 2, del Gispi Prato 2, del Gispi Prato 1 e dei Titani/Versilia.

Al via del Festival anche le compagini dell’Elba, del Bellaria 1, della LundaX Lions Amaranto Livorno/Etruschi Livorno e della Scintilla Pisa. Per tutti quanti – adulti assiepati a bordo campo inclusi – una splendida mattinata, all’insegna del sorriso.