Livorno Rugby under 7 il primo concentramento del 2022

28 Febbraio 2022

Livorno 28 febbraio 2022

Gli under 7 del Livorno Rugby si sono dimostrati, in questo assolato sabato di fine febbraio, ‘profeti in patria’.

I giovanissimi atleti biancoverdi, nati negli anni 2015 e 2016, sotto la guida dell’instancabile terzetto di allenatrici–educatrici Sibilla Cappelli, Silvia Novelli e Mariana Cimbala, si sono esaltati nel simpatico e riuscitissimo raggruppamento effettuato sul proprio campo, il ‘Carlo Montano’ di via dei Pensieri, lo ‘storico’ stadio della palla ovale cittadina.

È stato il primo raggruppamento – o concentramento che dir si voglia – del 2022; per gli atleti è stato il ritorno ‘agonistico’ dopo un periodo di forzata inattività lungo due mesi e mezzo.

Al via dell’evento del ‘Montano’ otto squadre, in rappresentanza di cinque società (Livorno Rugby, Lions Amaranto Livorno, Cecina, Fulgida Etruschi Livorno e Union Versilia).

Ben undici i giocatori del Livorno Rugby presenti: grazie al buon numero di giocatori a disposizione, le allenatrici-educatrici hanno potuto allestire due rappresentative, la ‘Bianca’ e la ‘Verde’. Si è dato vita ad un girone all’italiana, con ben 28 partite in totale; ciascun incontro è durato 6 minuti.

Superfluo sottolineare come il dato delle mete messe a segno e di quelle incassate nell’arco di tali simpatici confronti sia del tutto secondario.

Ben più importante, per tutti quanti, è stato divertirsi con la palla ovale. Il clima gioioso dei numerosi bambini coinvolti nell’intensa giornata ha coinvolto i tanti adulti assiepati a bordo campo.

È stato davvero una splendida e gioiosa ‘festa dello sport’. Gli atleti del Livorno Rugby under 7 ‘profeti in patria’: Giulio Braccini, Cassio Cappelli, Giorgio D’ Ammando, Alessandro Greco, Zeno Ljubi, Lorenzo Sbolci, Tommaso Strambi, Giacomo Zanni, Michele Daidone, Omar Pedrini, Francesco Borgioli.

