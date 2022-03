Home

8 Marzo 2022

Livorno Rugby under 7, nella città della Piaggio, sono riusciti a 'sgassare' e a viaggiare spediti

8 Marzo 2022

Livorno 8 marzo 2022

Non si sono certo impressionati per il freddo pungente ed anzi, nella città della Piaggio, sono riusciti a ‘sgassare’ e a viaggiare spediti.

I giovanissimi atleti (classe 2015 e 2016) del Livorno Rugby under 7 si sono ritagliati un ruolo da protagonisti nel raggruppamento svoltosi in questa domenica di inizio marzo (che non è coincisa con l’inizio della primavera, a giudicare dalle basse temperature…) sul campo del Bellaria Pontedera.

È stata una vera e propria gioiosa festa dello sport.

Quattro le società al via dell’evento (raggruppamento o festival che dir si voglia).

Si è deciso di dar vita ad una sorta di campionato:

ciascuna squadra ha affrontato le altre tre compagini due volte, ‘con un girone d’andata ed uno di ritorno’.

Oltre al Livorno Rugby, hanno partecipato alla kermesse il Bellaria (che ha schierato due squadre), la Fulgida Etruschi Livorno e l’Union Versilia (queste ultime due hanno giocato mischiate in un’unica rappresentativa).

Il dato delle, peraltro numerose e belle, mete messe a segno e incassate nell’arco dei 12 incontri globalmente giocati (sei per squadra) passa in secondo piano.

I sorrisi di questi bambini ripagano abbondantemente gli sforzi effettuati nell’organizzare l’intensa mattinata.

Il loro entusiasmo ed il loro slancio hanno simpaticamente coinvolto anche i numerosi adulti assiepati a bordo campo.

Le allenatrici-educatrici biancoverdi Sibilla Cappelli e Silvia Nocelli, a Pontedera, hanno schierato questi atleti:

Jacopo De Raffele, Omar Polizzi, Leonardo Ceccarini, Tommaso Strambi, Cassio Cappelli, Zeno Ljubi; Giacomo Zanni, Giorgio D’Ammando, Michele Daidone.

