Livorno Rugby under 7 ospita i Lions

2 Novembre 2021

Livorno 2 novembre 2021

Lo ‘storico’ stadio della palla ovale livornese di via dei Pensieri, inaugurato nella stagione 68/69 e dal ’96 intitolato a Carlo Montano, l’indimenticato ingegnere ex presidente del Rugby Livorno e della Federazione Italiana Rugby, ha ospitato un simpatico, gioioso e riuscitissimo evento riservato agli under 7. Il cosiddetto ‘Festival’, organizzato ed ospitato dal club biancoverde ha visto al via, oltre ai padroni di casa del Livorno Rugby, le rappresentative di categoria dei Lions Amaranto Livorno, degli Amatori Cecina e del Bellaria Pontedera. Tanto divertimento e tanti sorrisi per tutti i protagonisti. Numerose le mini-gare disputate nel corso dell’evento. L’entusiasmo di questi piccoli-grandi atleti ha contagiato anche gli adulti presenti a bordo campo. Una splendida domenica di sport autentico e genuino. Nella categoria under 7 si ritagliano spazio atleti nati negli anni 2015 e 2016. Ecco l’elenco dei quindici atleti biancoverdi, guidati dagli instancabili e impagabili allenatori-educatori Arianna Bernini, Sibilla Cappelli e Mariana Cimbali, ‘profeti in patria’, in grande evidenza nello ‘storico’ impianto ‘Montano’: Marco Alò, Zeno Ljubi, Giorgio D’Ammando, Alfredo Rosini, Niccolò Grassi, Cassio Cappelli, Francesco Borgioli, Lorenzo Sbolci, Lorenzo Mediatore, Jacopo De Raffaele, Tommaso Strambi, Giorgio Mazzetti, Giacomo Zanni, Giulio Braccini, Leonardo Ceccarini.

