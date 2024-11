Home

26 Novembre 2024

Livorno 26 novembre 2024 Livorno Rugby under 8 in evidenza alle porte di Firenze

Giovanissimi biancoverdi in grande evidenza alle porte di Firenze. Gli under 8 dell’Unicusano Livorno Rugby si sono ritagliati un ruolo da protagonisti nel riuscito raggruppamento svoltosi, nella mattinata di questa ultima domenica del mese di novembre, sul terreno di San Donnino, nel comune di Campi Bisenzio.

Ben 17 gli atleti a disposizione degli allenatori-educatori Stefano Marini e Antonio Papucci.

La rosa così ampia ha consentito di allestire due rappresentative. Al via dell’evento, oltre alle due squadre biancoverdi labroniche, anche due formazioni del Firenze’31, due del Gispi Prato, una dell’Urme-Gambassi, una degli Etruschi Livorno ed una dei Puma Bisenzio-Lucca.

Le nove compagini sono state divise in due gironi distinti. 22, globalmente, le partite disputate. Superfluo sottolineare come a rendere memorabile la mattinata non sia stato il conteggio delle mete registrate, ma il sano divertimento, condito dai sorrisi di tutti quanti.

Un’allegria che ha simpaticamente coinvolto anche i numerosi adulti assiepati a bordo campo. Il commento di Stefano Marini: “Tutti bravi, ma possiamo fare di più in difesa. In generale ho visto tanta crescita e tanta qualità in arrivo”.

Questo l’elenco dei 17 giocatori under 8 (classe 2017 e 2018) dell’Unicusano Livorno Rugby di scena sul terreno dei Puma Bisenzio:

Giulio Battagello, Zeno Battagello, Niccolò Benetti, Edoardo Berti Maffei, Lorenzo Cheli, Leonardo Ciaramella, Pietro Grossi, Andrea Manzitto Bellini, Tommaso Mariotti, Mattia Marradi, Lorenzo Pierini, Gianmarco Pontrelli, Tommaso Sbolci, Martino Schiavi, Alberto Squarcini, Giorgio Squarcini, Eva Tellini.