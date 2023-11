Home

Sport

Rugby

Livorno Rugby under 8: tanto divertimento al raggruppamento di Scandicci

Rugby

20 Novembre 2023

Livorno Rugby under 8: tanto divertimento al raggruppamento di Scandicci

Livorno 20 novembre 2023 – Livorno Rugby under 8: tanto divertimento al raggruppamento di Scandicci

Una giornata memorabile trascorsa alle porte di Firenze. I giovanissimi under 8 dell’Unicusano Livorno Rugby (nella categoria sono impegnati atleti nati negli anni 2016 e 2017) si sono divertiti nel riuscitissimo raggruppamento svoltosi in questa fredda domenica di pieno novembre sul terreno ‘Vingone’di Scandicci. Bambini entusiasti, in questo evento caratterizzato da tanta grinta e da tanti sorrisi da parte di tutti i partecipanti.

Ottimi i risultati, in un clima di sport autentico. Una splendida festa del rugby, con gli stessi adulti assiepati a bordo campo coinvolti nel clima gioioso. Neppure le temperature piuttosto basse registrate nella circostanza hanno frenato i presenti.

Un ringraziamento anche agli amici organizzatori dello Scandicci che hanno offerto pasti caldi in un classico ‘terzo tempo’. Al via, oltre ai biancoverdi, anche Gispi Prato, Bellaria Pontedera, Scintilla Pisa e Puma Bisenzio.

L’Unicusano Livorno si è presentato con:

Vittorio Cavallo, Leonardo Ceccarini, Giulio Lombardi, Andrea Manzitto Bellini, Leonardo Menichetti, Sebastiano Perossini, Lorenzo Pierini, Gianmarco Pontrelli, Tommaso Strambi e Marko Sula. Allenatori-educatori-accompagnatori: Antonio Papucci e Mariana Cimbala.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin