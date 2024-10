Home

Livorno Rugby under10 protagonista a Grosseto

14 Ottobre 2024

Livorno Rugby under10 protagonista a Grosseto

Livorno 14 ottobre 2024 – Livorno Rugby under10 protagonista a Grosseto

È iniziata in modo splendido la stagione ‘ufficiale’ dell’Unicusano Livorno Rugby under 10. Nella mattinata di questa seconda domenica del mese di ottobre, presso l’impianto ‘Viviana e Francesca’ di Grosseto, la squadra biancoverde, guidata dagli allenatori-educatori Daniele Aspromonti, Rocco Montanaro e Federica Muzi e composta da giovanissimi atleti classe 2015 e 2016, si è messa in evidenza nel primo raggruppamento dell’annata.

In terra maremmana, tutto il gruppo, formato da elementi già in under 10 nella scorsa stagione e da atleti provenienti dall’under 8, al primo anno nella categoria, ha mostrato lo spirito giusto partecipando con entusiasmo a tutti i momenti della mattinata, dal rituale di inizio della consegna delle maglie da gioco da parte degli allenatori nello spogliatoio, fino alla fase ‘agonistica’ e al ‘terzo tempo’.

Poi, a dimostrazione dell’attaccamento alla maglia biancoverde, tutti al ‘Maneo’, per assistere alla partita giocata nel campionato èlite di categoria dall’under 18 dell’Unicusano. Una giornata piena e ricca di emozioni.

A Grosseto, oltre ai biancoverdi ed ai padroni di casa, al via dell’evento anche LundaX Lions Amaranto Livorno e Cecina. Per l’Unicusano due partite vinte e le altre combattute anche se perse con una meta di scarto. Tanta grinta e spirito per la crescita.

I giocatori coinvolti:

Marco Benedetti, Furio Camus, Leonardo Ceccherini, Giorgio D’Ammando, Jacopo De Raffaele, Gregorio La Terza, Emanuele Lazzarini, Giulio Lombardi, Leonardo Menichetti, Sebastiano Perossini, Tommaso Strambi, Marko Sula, Zaccaria Tognato Lusini, Giacomo Zanni, Marco Finamore.

