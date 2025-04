Home

Livorno Rugby vince anche a Firenze, non concede nè saldi di fine stagione

28 Aprile 2025

E sono 17!!! L’Unicusano Livorno Rugby non concede sconti nè saldi di fine stagione e, pur senza aver nulla da chiedere alla sua ultima partita di regular season, aggiunge una nuova splendida perla alla sua favolosa collana ricca di bei successi. Al ‘Padovani – Lodigiani’, al cospetto dei validi padroni di casa dell’UR Firenze, la capolista biancoverde si è imposta 19-22. Incontro di qualità, che ha confermato le doti delle due formazioni toscane. Un derby regionale vero, ma estremamente corretto (nessun cartellino estratto dall’arbitro). In vista dell’inizio dei playoff – il via tra sette giorni, domenica 4 maggio con la gara valida per i quarti di finale, in casa con il Verona -, coach Riccardo Squarcini ha concesso un turno di riposo ad alcuni elementi che hanno a lungo tirato la carretta. La forza di questa squadra è il gruppo: tutti coloro che scendono in campo sono all’altezza del compito. Significativo che a Firenze sia risultato il top scorer (17 punti all’attivo) il trequarti ala classe 2000 Valentin Saleme, poco utilizzato nella prima parte del torneo. Difficile in ogni caso stilare una graduatoria: sia il pacchetto, sia i mediani sia i trequarti hanno mostrato buonissime qualità. E ora sotto: contro il Verona parte l’avventura a caccia della sospirata A1…

I risultati della 18° ed ultima giornata di serie A, girone 4 (tra parentesi i punti validi per la classifica): Villa Pamphili Roma – Romagna 31-89 (1-5); Paganica – Primavera Roma 35-13 (5-0); UR Firenze – Unicusano Livorno 19-22 (1-4); Roma Olimpic – Civitavecchia Centumcellae 36-7 (5-0); Napoli/Afragola – La L’Aquila 47-14 (5-0). La classifica finale: Unicusano Livorno* 82 p.; Roma Olimpic 68; Romagna 62; UR Firenze 59; Civitavecchia C. 46; La L’Aquila 41; Paganica 31; Napoli/Afragola 31; Primavera Roma** 25; Villa Pamphili*** -1. * Unicusano Livorno parteciperà ai playoff insieme alle prime quattro del girone 1 di serie A (Parabiago, Biella, Paese e Verona) e alle prime dei gironi 2 e 3 di serie A (Calvisano e Valsugana); una promozione in A Elite. **Primavera Roma ai playout con le penultime dei gironi 2 e 3 di A, Lecco e San Donà; al termine del triangolare retrocessione per due squadre. ***Villa Pamphili Roma – che sconta 4 punti di penalizzazione – retrocesso direttamente in B, insieme alle ultime classificate dei gironi 2 e 3 di A, Unione Monferrato e Patavium. Scendono dall’A1 all’A2 Cavalieri Prato/Sesto e Milano.

A Firenze, tra i biancoverdi, rientra tra i titolari, dopo lunghe settimane di stop per infortunio, il centro classe 2005 Giorgio Lenzi. Fiducia, fin dal drop d’avvio, ad un altro elemento del 2005, il seconda linea Tommaso Gambini. Nella ripresa, in campo Edoardo Giammattei e Cristiano Raffo, anche altri due elementi di mischia di quella nidiata. Titolari i classe 2004 Tommaso Casini, Andrea Rossi e Luigi Freschi. Formazione dall’età media davvero bassa, in grado di aprire un ciclo lungo ed importante. Al 12’ Saleme inizia il suo show personale: l’italo-argentino segna la prima meta della gara e la condisce con la trasformazione (7-0). L’UR Firenze reagisce e al 33’ pareggia i conti con la meta del seconda linea Biagini, trasformata dal centro Chiti: 7-7. Incontro equilibrato. I biancoverdi tornano in vantaggio con il calcio piazzato di Saleme: 7-10 al 33’. Prima dell’intervallo, i gigliati operano il sorpasso, con la meta del tallonatore Kapaj trasformata da Chiti. 14-10 la situazione all’intervallo. I fiorentini fanno di tutto per interrompere la lunghissima striscia di affermazione dei labronici e tentano la fuga: la meta del centro e capitano Menon (60’) consente ai padroni di casa di issarsi sul 19-10 (massimo divario del confronto). L’Unicusano Livorno non è intenzionato ad abbassare la guardia: troppo bella è la sensazione di ottenere vittorie in serie… Al 64’ è il sempre positivo mediano di mischia Jacopo Andrea Tomaselli – capitano, con Giacomo Gragnani in tribuna – a siglare la meta che riporta il disavanzo sotto la distanza del break: 19-15. Al 68’ il definitivo controsorpasso livornese, con la seconda meta personale dell’implacabile – e implaccabile – Saleme. Lo stesso trequarti ala, man of the match, trasforma e fissa il risultato sul 19-22. L’Unicusano chiude la regular season – lunga 18 giornate – con lo strepitoso bottino di 82 punti sui 90 a disposizione. Nessuno in A ha fatto meglio…

UNIONE RUGBY FIRENZE – UNICUSANO LIVORNO RUGBY 19-22

UNIONE RUGBY FIRENZE: Pesci; Zappitelli (15’ st Ferrara), Menon (cap.), Chiti, Di Puccio (29’ st Marucelli); Pietramala, Gomez Artal (1’ st Biagini T.); Baggiani, Gatta, Ghini; Cecconi (5’ st Scotini), Biagini N. (20’ st Busi); Trechas, Kapaj (26’ st Cozza), Vicerdini (26’ st Gozzi). A disp.: Del Sordo. All.: Luigi Ferraro.

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Meini T.; Saleme (29’ st Chiesa T.), Casini T., Lenzi Gio., Citi (8’ st Fedi F.); Rossi, Tomaselli J. (cap.); Piras (29’ st Raffo), Carbonella, Freschi L. (1’ st Freschi E.); Gambini, Bitossi; Andreotti M. (20’ st Tori), Tchanturia (15’ st Giammattei), Ficarra. A disp.: Tangredi, Cristiglio L.. All.: Riccardo Squarcini.

ARBITRO: Christian Covati di Piacenza (assist.: Luigi Sylos Ivone di Mantova e Fabio Moretti di Perugia).

MARCATORI: nel pt (14-10) 12’ m. e tr. Saleme, 18’ m. Biagini N. tr. Chiti, 33’ cp Saleme, 38’ m. Kapaj tr. Chiti; nel st 20’ m. Menon, 24’ m. Tomaselli J., 28’ m. e tr. Saleme.

NOTE: pomeriggio di sole, temperatura di 23°, terreno in ottime condizioni. Player of the match Valentin Saleme (Unicusano Livorno). Calciatori: Chiti (UR Firenze) 2/3 (tr. 2/3), Saleme (Unicusano Livorno) 3/4 (1/1 cp, 2/3 tr.). In classifica 1 punto per l’UR Firenze, che ha perso con un margine inferiore alle otto lunghezze e non ha colto il bonus-attacco (tre mete realizzate) e 4 punti per l’Unicusano Livorno, che ha vinto e non ha colto il bonus-attacco (tre mete realizzate).

