Rugby

31 Marzo 2025

Livorno 31 marzo 2025 Livorno Rugby vince anche a Paganica, il primo posto è matematico

Quindici: un numero favoloso per lo sport della palla ovale. Quindici sono i giocatori in campo, tutti quanti disposti a sacrificarsi per un obiettivo comune. Quindici sono le vittorie consecutiva dell’Unicusano Livorno Rugby, ora sicuro anche a livello matematico del primo posto conclusivo del girone 4 della serie A. Il sigillo dell’aritmetica, alla terz’ultima giornata della regular season, è stato conquistato grazie al successo al cardiopalma (16-19, con un piazzato all’ultimo istante di Rocco Del Bono), ottenuto in questa domenica di fine marzo sul campo (scivoloso ed insidioso) ‘Enrico Iovenitti’ di Paganica. “Siamo orgogliosi – dice raggiante Gianluca Guidi, il carismatico direttore tecnico dei biancoverdi – del favoloso risultato conseguito. Complimenti a tutti e in particolare complimenti al nostro allenatore Riccardo Squarcini, che ha saputo condurre per mano questa squadra di uomini veri. Il successo ottenuto all’ultimo minuto a Paganica è favoloso, perchè colto in situazioni non facili, contro un avversario temibile, con le unghie e con i denti, nonostante le gravi assenze. È stato un fine settimana davvero fantastico per il nostro club, che ha saputo perfettamente organizzare, sabato, il torneo under 14 ‘Boia de’ e questa domenica ha saputo cogliere un importante successo non solo a livello di serie A, ma anche nel campionato èlite under 16. Sabato, poi, tutti quanti abbiamo festeggiato i nostri quattro super-atleti che hanno giocato con la nazionale under 18, capace di sconfiggere il Galles. E complimenti pure alle nostre realtà propaganda under 8, 10 e 12, che si sono distinti al prestigioso torneo di Noceto”. Il primo posto consente all’Unicusano di partecipare ai playoff, al via nella prima domenica del mese di maggio. Nei quarti di finale della fase promozione, la miglior prima dei tre gironi territoriali di A riceverà la visita della quarta del girone nazionale 1.

Il quadro dei risultati della 16° giornata (7° di ritorno) di serie A, girone 4 (di fatto il girone del centro-sud di A2; tra parentesi i punti validi per la classifica): Roma Olimpic – Romagna 28-26 (4-1); Primavera Roma – Civitavecchia Centumcellae 21-29 (0-5); Paganica – Unicusano Livorno 16-19 (1-4); UR Firenze – La L’Aquila 33-21 (5-0); Napoli/Afragola – Villa Pamphili Roma 33-17 (5-0). La classifica a due giornate dal termine: Unicusano Livorno 73 p.; Roma Olimpic 58; UR Firenze 59; Romagna 53; Civitavecchia C. 37; La L’Aquila 36; Paganica 30; Napoli/Afragola 26; Primavera Roma 21; Villa Pamphili Roma* -2. *Villa Pamphili sconta 4 punti di penalizzazione. Domenica prossima l’Unicusano Livorno ospiterà la Napoli/Afragola.

L’Unicusano Livorno, anche alle porte di L’Aquila, si è presentato con uno schieramento dall’età media molto bassa. Nella linea arretrata titolare utilizzati, rispettivamente come estremo, come ala destra, come secondo centro e come ala sinistra, il classe 2002 Tazio Meini, il classe 2004 Andrea Rossi, il classe 2005 Leonardo Giunta e il classe 2006 Saverio Bianchi. Nel pacchetto ha trovato nuovamente spazio il seconda linea classe 2005 Tommaso Gambini. In campo, nella ripresa, pure gli avanti Christian Brasini, del 2006, e Cristiano Raffo, del 2005. Gara non facile, giocata sui binari dell’equilibrio, con i biancoverdi abili nel piazzare la loro zampata vincente. In parità, uno a uno, il conteggio delle mete. A far pendere l’ago della bilancia dalla parte ospite, il maggior numero di punti di piede assicurato dal talentuoso mediano di apertura labronico Rocco Del Bono. È proprio il validissimo numero dieci dell’Unicusano ad indirizzare tra i pali, all’8’ e al 29’, i piazzati del momentaneo 0-6. Il centro degli abruzzesi Sergio Rotellini dimezza le distanze al 35’, sempre dalla piazzola: 3-6. Su azione dirompente sviluppata dopo una touche battuta in zona d’attacco, il sempre prezioso terza centro labronico Emanuele Piras trova, al 40’, il pertugio per la prima meta del confronto. Del Bono trasforma: 3-13 all’intervallo. Il Paganica ricava linfa dai cambi effettuati a metà gara e al 2’ della ripresa, con il neo-entrato Federico, sigla la meta che, trasformata da Sergio Rotellini, riapre completamente i giochi: 10-13. Ancora Sergio Rotellini sigla al 59’ il piazzato del 13-13. La lotta in campo è aspra, con le due difese abili nel gettare sabbia negli ingranaggi offensivi avversari. Lo splendido drop segnato da Del Bono (65’) permette agli ospiti di rimettere il naso avanti (13-16). Non è finita. Al 78’ ancora Sergio Rotellini spedisce tra i pali della capolista il penalty del 19-19. Manca una manciata di secondi alla fine. L’Unicusano vuole cercare i punti del successo e si butta in attacco, costringendo gli avversari al fallo, nell’ultima azione del confronto. Da posizione non impossibile, Del Bono mantiene il sangue freddo e realizza il piazzato del definitivo 16-19. Un piazzato importantissimo, che consente di guadagnare altri quattro punti d’oro in classifica (vittoria senza bonus, ovviamente) e di mettere in cassaforte la prima piazza, a 160 minuti dal termine della regular season. Un risultato eccezionale.

POLISPORTIVA PAGANICA – UNICUSANO LIVORNO RUGBY 16-19



POL. PAGANICA: Cialente (cap.); Belsito, Soldati, Rotellini S., Del Zingaro; Nicita, Anitori (1’ st Lostia); Buli, Liberatore F., Giordani; Turavani (1’ st Lostia), Paolini (1’ st Cortesi L.) (29’ st Corridore); Liberatore Alessa. (1’ st Chiaravalle), Kilasonia, Liberatore Alessio (1’ st Federico). A disp.: Lattanzio, Corridore, Galeota, Cortesi A. All.: Sergio Rotellini.

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Meini T.; Rossi, Giunta, Martinucci, Bianchi (17’ st Cristiglio L.); Del Bono, Tomaselli J.; Piras, Freschi E., Bitossi; Gragnani Giac. (cap.), Gambini (23’ st Raffo); Tangredi, Echazu Molina, Andreotti M. (6’ st Brasini). A disp.: Tchanturia, Ficarra, Tori, Carbonella, Chiesa T.. All.: Riccardo Squarcini.

ARBITRO: Riccardo Fagiolo di Roma (assist.: Andrea Meschini e Danilo Antonio di Pescara).

MARCATORI: nel pt (3-13) 8’ e 29’ cp Del Bono, 35’ cp Rotellini S., 40’ m. Piras tr. Del Bono; nel st 2’ m. Federico tr. Rotellini S., 19’ cp Rotellini S., 25’ drop Del Bono, 38’ cp Rotellini S., 41’ cp Del Bono.

NOTE: espulsioni temporanee per Buli (38’ pt) e Meini T. (22’ st). In classifica 1 punto per il Paganica, che ha perso con un margine inferiore alle otto lunghezze e 4 punti per l’Unicusano, che ha vinto. Nessuna delle due squadre si è assicurata il bonus-attacco (una meta per parte).

Livorno Rugby vince anche a Paganica, il primo posto è matematico