20 Gennaio 2025

Livorno Rugby vince con l’UR Firenze ed è campione d’inverno

Livorno 20 gennaio 2025 Livorno Rugby vince con l’UR Firenze ed è campione d’inverno La sfida del ‘Montano’, giocata in un pomeriggio freddo e davanti ad un folto pubblico, ha pienamente confermato le potenzialità delle due realtà toscane. L’Unicusano ha vinto di squadra, con le importanti individualità che si sono messe a disposizione – e non è la prima volta – del collettivo. Labronici abili in ogni fase. Eccellente il lavoro svolto in difesa. Il possesso dell’ovale è stato, più o meno, diviso a metà, ma i padroni di casa sono parsi più bravi degli avversari nel finalizzare le azioni. L’Unicusano, sia nei primi minuti, sia nel finale non si è accontentato di agevoli piazzati, ma ha sempre puntato al bersaglio grosso. Le quattro mete messe a segno dimostrano come il coraggio sia stato premiato. Segno di sicurezza nei propri (notevoli) mezzi. La verità è che se domenica prossima i biancoverdi sapranno superare, nel secondo match interno consecutivo, la Roma Olimpic – l’unica squadra che finora ha salvato le penne contro i labronici e che figura ora solitaria al secondo posto, dopo aver sorpassato proprio l’UR Firenze -, la prima piazza conclusiva – e dunque l’accesso ai play-off – sarà virtualmente in ghiaccio. Cronaca. Partono meglio gli ospiti, che già al 4’, con il centro Riccardo Chiti, sbloccano il punteggio con un piazzato del centro Chiti: 0-3. I biancoverdi reagiscono prontamente. Al 7’, dopo aver scaraventato il pallone in touche, l’Unicusano, con il proprio coriaceo pacchetto, imbastisce un’azione di forza irresistibile. Partendo dalla rimessa laterale battuta in zona d’attacco, l’ottimo pilone Antonio Tangredi, sostenuto da tutti i compagni di reparto, schiaccia in meta e consente alla sua squadra di operare il (definitivo) sorpasso. Il talentuoso estremo Rocco Del Bono, dall’angolo sinistro, trasforma: 7-3. Contro il muro difensivo labronico, sono vani gli sforzi profusi dai fiorentini. La ‘retroguardia’ labronica è ottimamente organizzata. Ottimamente organizzato, ancora una volta partendo da una touche sull’out sinistro dentro l’area dei 22 avversari, è pure il reparto avanzato dei locali. Pacchetto spietato: il drive si conclude con la meta del sempre positivo terza centro Emanuele Piras. Del Bono, sempre da posizione defilata, trasforma: 14-3. al 32’. Nel finale di tempo, lo stesso Del Bono rimedia un cartellino giallo. All’intervallo livornesi in vantaggio con 11 lunghezze. L’UR Firenze, al 55’, trova, dopo un attacco insistito e sviluppato su più fasi, la meta, sulla fascia destra, con l’estremo classe 2005 Gianmarco Pietramala. Apriamo una parentesi: del 2005 sono anche i suoi compagni Enea Grignano e Pietro Maiorano e i biancoverdi Leonardo Giunta, Giorgio Lenzi, Tommaso Gambini e Edorardo Giammattei, tutti in campo. Il più giovane tra gli atleti protagonisti del bel derby toscano, è stato l’azzurrino Pietro Celi, mediano di apertura dell’Unicusano, classe 2006. Parentesi chiusa. La meta di Pietramala è trasformata da Chiti: 14-10. Trascorrono solo 4’ e Edoardo Mannelli, il flanker al suo rientro (l’avanti figlio d’arte è entrato negli ultimi minuti del primo tempo) trova la meta che di fatto respinge al mittente ogni velleità di rimonta ospite. Del Bono trasforma ancora: 21-10. I livornesi non si accontentano e vanno a caccia anche della quarta meta, quella che consegna il cosiddetto bonus-attacco. La preziosa marcatura, fortemente voluta, porta la firma (75’) dell’implacabile e implaccabile Piras – per lui una ‘doppietta’ -. Stavolta Del Bono fallisce la trasformazione. In un pomeriggio così freddo, l’Unicusano può festeggiare, cantando l’inno ‘Gente di mare’ il titolo di campione d’inverno.

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – UNIONE RUGBY FIRENZE 26-10

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Del Bono; Casini, Giunta (39’ st Citi), Lenzi Gio. (dal 25’ al 30’ pt Martinucci) (26’ st Martinucci), Saleme; Celi P., Tomaselli J. (39’ st Rossi); Piras, Ianda D. (38’ pt Mannelli), Freschi L.; Gragnani Giac. (cap.), Gambini (35’ st Bitossi); Tangredi, Echazu Molina (39’ st Giammattei), Andreotti M. (20’ st Ficarra). A disp.: Castellani. All.: Riccardo Squarcini.

UNIONE RUGBY FIRENZE: Pietramala (29’ st Zappitelli); Grignano E. (22’ st Conti), Chiti, Menon (cap.), Lo Gaglio; Maiorano, Gomez Artal (10’ st Biagini); Baggiani, Gatta (25’ st Formigli), Di Puccio (21’ st Gozzi); Cecconi (14’ st Cozza), Biagini; Trechas, Kapaj, Vicerdini (31’ st Ghini). A disp.: Mamaldze. All.: Daniel Lo Valvo – Luigi Ferrari.

ARBITRO: Fabio Taggi di Roma (assist.: Marco Junior Barbagli di Siena e Oscar Muscio di Pistoia).

MARCATORI: nel pt (14-3) 4’ cp Chiti, 7’ m. Tangredi tr. Del Bono, 32’ m. Piras tr. Del Bono; nel st 15’ m. Pietramala tr. Chiti, 18’ m. Mannelli tr. Del Bono, 35’ m. Piras.

NOTE: calci piazzati: Chiti 1/1. Espulsione temporanea per Del Bono (35’). In classifica 5 punti per l’Unicusano Livorno, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (quattro mete realizzate) e 0 punti per l’UR Firenze, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non ha colto il bonus-attacco (una meta realizzata).

Il quadro dei risultati della 9° giornata, ultima di andata, di serie A, girone 4 (di fatto il girone del centro-sud di A2; tra parentesi i punti validi per la classifica): Romagna – Villa Pamphili Roma 28-0 per forfati (5 a -4); Primavera Roma – Paganica 23-23 (2-2); Unicusano Livorno – UR Firenze 26-10 (5-0); Civitavecchia Centumcellae – Roma Olimpic 6-24 (0-5); La L’Aquila – Napoli/Afragola 20-15 (4-1). La classifica al termine del girone d’andata: Unicusano Livorno 40 p.; Roma Olimpic 34; UR Firenze 30; Romagna 29; Civitavecchia C. 27; La L’Aquila 24; Napoli/Afragola 15; Paganica 13; Primavera Roma 12; Villa Pamphili Roma* -3. *Villa Pamphili sconta 4 punti di penalizzazione. Domenica prossima, per la prima di ritorno, l’Unicusano Livorno ospiterà la Roma Olimpic.

