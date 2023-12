Rugby

10 Dicembre 2023

Livorno 10 dicembre 2023 – Livorno Rugby vince contro l’UR Firenze e consolida il suo terzo posto in classifica (Foto)

Unicusano Livorno Rugby 1931 – Unione Rugby Firenze 20-12 (primo tempo 20–7)

Unicusano Livorno Rugby 1931: Piram; Zannoni N., Casini, Pirruccio, Taratufolo (29’ st Martinucci); Baraona Prat, Tomaselli J. (cap) (15’ st Rossi); Piras (33’ st Tori), De Biaggio, Scroco (10’ st Freschi L.); Chiti Ra. (26’ st Lampugnale), Gragnani An.; Boggero (12’ st Ficarra), Echazu Molina (1’ st Quarta) Andreotti.

A disp.: Zannoni G. All. Riccardo Squarcini

Unione Rugby Firenze: Biagini T.; Cervellati, Di Puccio, Chiti Ri, Lo Gaglio P.; Menon (cap), Gomez Artal; Baggiani, De Castro (5’ st Vicerdini), Gatta; Biagini N., Pracchia C. (5’ st Savia); Trechas, Bonanni (8’ pt Guidotti), Scotini. A disp.: Stefanini, Venturi, Lo Gaglio F., Bianchini. All. Luigi Ferraro, Daniel Lo Valvo

Arbitro: Luigi Palombi di Perugia.

Marcatori: nel pt (13-7) 11’ cp Pirruccio; 19’ m. Lo Gaglio P. tr Chiti Ri., 22’ m. Eschazu Molina, 39’ m. Piras tr. Baraona Prat; nel st 13’ m. Menon.

Note: espulsioni temporanee per Pracchia (35’ pt), Zannoni N. (11’ st) e Andreotti (32’ st). Calciatori: Pirruccio cp 1/2 tr. 0/2, Baraona Prat tr. 1/1, Chiti Ri. cp 0/1, tr. 1/2. Pomeriggio di sole, circa 14°. Campo in buone condizioni. Punti conquistati in classifica: Unicusano Livorno Rugby 4 (successo, non condito dal bonus-attacco; tre mete realizzate), Unione Rugby Firenze 0 (sconfitta con margine superiore alle sette lunghezze; due mete realizzate).

Il quadro dell’8° giornata di serie A, girone 3 (tra parentesi i punti validi per la classifica):

Olimpic Roma – Paganica 41-10 (5-0); Cavalieri Prato/Sesto – Lazio 28-29 (1-4); Villa Pamphili Roma – Primavera Roma 27-16 (5-0); Unicusano Livorno – UR Firenze 20-12 (4-0); Civitavecchia – Avezzano 33-26 (5-2); Napoli/Afragola – Capitolina Roma 19-29 (0-5).

La classifica: Lazio 39; Cavalieri 34; Unicusano Livorno 28; Avezzano e Capitolina 25; Olimpic Roma 21; Civitavecchia 18; UR Firenze e Villa Pamphili Roma 15; Napoli/Afragola 10; Paganica 7; Primavera Roma 5. Domenica prossima, nell’ultimo impegno del 2023, l’Unicusano Livorno Rugby renderà visita al Paganica.

Gli scatti di Alessandra Lavorenti