17 Settembre 2021

Livorno: “Salvetti si svegli e chieda un rafforzamento immediato dell’operazione Strade Sicure”

Forza Italia: "Basta aspettare, espulsione immediata e foglio di via per i colpevoli"

Livorno, 17 settembre 2021

Forza Italia per mezzo dei suoi responsabili Elisa Amato Coordinatore Livorno città; Stefano Chiavistelli, Responsabile Dipartimento Immigrazione; Davide Anselmi, Responsabile Dipartimento, Sicurezza chiedono:

Il rafforzamento immediato di Strade Sicure e l’espulsione immediata e foglio di via per i colpevoli della guerriglia di via Buontalenti

“Quanto accaduto a Livorno, in via Buontalenti, la sera del 15 settembre è di una gravità inaudita. Bande di Tunisini (coinvolti una quarantina) che si affrontano con spranghe, spade, coltelli, pistole che esplodono almeno un colpo altezza uomo. Danneggiano auto, distruggono arredi di un bar da usare come armi (sedie e tavoli), infine mettono a rischio residenti e avventori del bar tra i quali un ragazza in dolce attesa.

È il momento di dire basta. Forza Italia chiede interventi immediati, rigorosi e esemplari per restituire porzioni della città alla legalità e al pieno controllo dello Stato.

L’amministrazione comunale smetta di fare lo struzzo e il Sindaco, che dovrebbe tenere alla salute e alla sicurezza dei suoi cittadini, chieda un rafforzamento immediato dell’operazione “Strade sicure”.

Si individuino con le forze dell’ordine le zone a rischio di Livorno e si presidino H24.

Infine si rintraccino tutti i partecipanti alla rissa e si provveda all’immediata espulsione dall’Italia dei clandestini colpevoli.

Livorno e il suo Sindaco hanno fin troppo tollerato la presenza di persone che nulla hanno a che fare con la pacifica e civile convivenza. È ora di dire stop alla criminalità che saccheggia negozi, spaccia alla luce del giorno e si permette regolamenti di conti come nulla fosse”.

