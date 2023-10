Home

Calcio

1 Ottobre 2023

Livorno-Sansepolcro 3-1, tutto si è deciso nel primo tempo

Livorno 1 ottobre 2023 – Livorno-Sansepolcro 3-1, tutto si è deciso nel primo tempo

Il Livorno ha ottenuto una vittoria agevole, sigillando il risultato già nel primo tempo. Nonostante il vantaggio iniziale di Cori, la squadra amaranto ha abbassato la guardia, permettendo agli avversari di pareggiare e rischiando persino di subire un gol, evitato solo grazie a una traversa. Tuttavia, dopo alcuni rimproveri di Favarin, la squadra ha rapidamente ripreso il controllo della partita e, tra il 35° e il 40° minuto, ha praticamente assicurato la vittoria con i gol di Luci e Cesarini.

Nel secondo tempo non ci sono state grandi emozioni, ma il Livorno ha gestito senza problemi la partita.

Nel dettaglio, nel Livorno ha debuttato il portiere Albieri a causa del forfait di Biagini. Cori ha segnato al 13° minuto, battendo il portiere con un tiro di destro. Gli ospiti hanno reagito e hanno guadagnato terreno, diventando pericolosi al 22° minuto quando Ferri Matrini ha chiamato Albieri a un intervento decisivo in angolo.

Il Sansepolcro ha pareggiato su un calcio d’angolo, con Borghi lasciato solo che ha facilmente deviato in rete. Il Sansepolcro ha insistito e al 26° minuto è andato vicino al raddoppio con un’altra deviazione di testa di Borghi che ha colpito la traversa.

Al 35° minuto c’è stata una mischia in area aretina con il capitano Luci che ha trovato lo spazio per battere il portiere e fare 2-1. Al 40° minuto c’è stata una bella azione del Livorno con Giordani che ha portato avanti un buon pallone e poi passato a Cesarini che non si è fatto pregare per segnare: 3-1.

Nel secondo tempo non ci sono state grandi emozioni. Il Livorno ha gestito bene la partita e non ha premuto troppo sull’acceleratore, soddisfatto del risultato.

LIVORNO – SANSEPOLCRO 3-1

LIVORNO (4-3-1-2):

Albieri; Nizzoli (88 Camara), Ronchi, Brenna,

Brisciani (80″ Kosigi); Bellini, Luci, Nardi; Cesarini (78’ Bassini); Giordani,

Cori (67’ Caponi). 4 disposizione: Ciobanu, Menga, Coriano, Ferraro,

Borudska.47 / Favarin.

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO (4-3-3):

Guerti; Del Siena (86

Brizzi), Borgo, Martinelli, Bologna; Gia. Gorini, Locchi (46’ D’Angelo),

Pauselli; Buzzi (46’ Mariotti), Longo (46″ Essoussi), Ferri Marini (67″

Piermarini). 4 disposizione: Patata, Della Spoletina, Giu. Gorini, Simeone.

Al Bricca.

ARBITRO: Vailati di Crema.

RETI:

13° Cori, 22° Borgo, 35° Luci, 40° Cesarini.

NOTE: Ammoniti: Gorini (30°); D’ Angelo (60°) Cesarini (75”). Recuperi:

0°, 5°

