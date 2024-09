Livorno, saudita senza fissa dimora arrestato per aggressione dopo il fermo per spaccio

Home

11 Settembre 2024

Livorno 11 settembre 2024

Durante i consueti controlli del territorio mirati a prevenire e reprimere reati legati all’immigrazione clandestina e allo spaccio di droga, nella serata di ieri la Polizia di Stato di Livorno ha fermato un cittadino saudita del 2000, già noto per precedenti legati a stupefacenti, immigrazione clandestina e reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il giovane è stato notato in via della Pina d’Oro, angolo via del Pettine. Il 24enne, alla vista della pattuglia, gettava a terra un involucro sospetto, che si è poi rivelato essere un grosso pezzo di hashish. Gli agenti hanno immediatamente bloccato il saudita ed hanno effettuato la perquisizione personale. Il 24enne aveva con se un ulteriore pezzo della stessa sostanza gettata a terra e una somma di 260 euro in contanti, ritenuta frutto dell’attività di spaccio.

Condotto in questura per l’identificazione, essendo privo di documenti, il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’hashish, analizzato dal Gabinetto di Polizia Scientifica, aveva un peso complessivo di 95,58 grammi.

Una volta rilasciato, il comportamento del saudita è peggiorato ulteriormente. Visibilmente nervoso, ha iniziato a camminare senza criterio per le strade, finendo addirittura in mezzo alla carreggiata, mettendo a rischio la propria vita e quella degli automobilisti; costretti a frenare bruscamente per evitarlo. Gli agenti sono nuovamente intervenuti, ma il giovane ha reagito con violenza, aggredendo i poliziotti e provocando lesioni a uno di loro.

Il saudita è stato arrestato per resistenza, minaccia e violenza a pubblico ufficiale e condotto presso la Casa Circondariale di Livorno, Le Sughere. Si precisa che il procedimento penale è ancora in corso, e solo una sentenza definitiva potrà stabilire la colpevolezza dell’indagato.

