Livorno, Sbarco Ocean Viking, Franchi (Pd): “Noi accoglienti e responsabili, altri cinici”

26 Febbraio 2026

Livorno, Sbarco Ocean Viking, Franchi (Pd): “Noi accoglienti e responsabili, altri cinici”

Livorno 26 febbraio 2026

«Come sempre la città di Livorno e la Regione Toscana hanno dimostrato grande capacità di accoglienza e senso di responsabilità di fronte all’ennesimo sbarco sulle coste della nostra regione, indotto dalle scelte ciniche del governo nazionale che, ancora una volta, sottopone centinai di esseri umani ad ulteriori lunghe ore di navigazione. Una sofferenza aggiuntiva che potrebbe e dovrebbe essere evitata».

Lo ha detto Alessandro Franchi, consigliere regionale del Partito Democratico, presente oggi al porto di Livorno al momento dell’arrivo della nave ONG Ocean Viking con 147 migranti a bordo.

«In ogni caso – prosegue Franchi – ancora una volta dobbiamo esprimere un sincero ringraziamento a chi ha garantito che tutto si svolgesse perfettamente, dalla Protezione Civile alle Forze dell’ordine, dalla Capitaneria di Porto al personale ASL, dal Comune di Livorno alle associazioni di volontariato. Livorno e la Toscana non si tirano indietro, ma sarebbero auspicabili diversi metodi di viaggio per un’accoglienza diffusa sul territorio nazionale. E anche un maggior coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni, anche in considerazione del fatto che la maggior parte di questi sbarchi, dal Tirreno all’Adriatico e per chiara volontà politica del governo, interessano città amministrate dal centrosinistra.

Oggi a Livorno, come in altre occasioni simili, sbarcano persone, tra cui alcuni minori non accompagnati, col fardello della sofferenza di un viaggio infinito da terre lontane. Restare umani, per noi, è sempre il valore principale».