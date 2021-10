Home

3 Ottobre 2021

Livorno scacchi campione regionale under 10

Livorno 3 ottobre 2021

Ottima prestazione di Livorno scacchi al campionato regionale di scacchi che si è disputato domenica 3 ottobre a Lucca.

Le tre squadre presenti hanno ottenuto risultati veramente prestigiosi, sotto la guida tecnica del prof. Maurizio Soventi.

Nella categoria under 10 trionfo dei nostri piccoli scacchisti Ettore Sassi, Filippo Buonagurio, Pietro Masi, Edoardo Fulgentini e Mario Salvatore che si laureano campioni regionali e parteciperanno alla finale nazionale che si svolgerà ad Acqui Terme dal 29 ottobre al 1 novembre.

Il successo è ancora più clamoroso perché due giocatori non hanno ancora compiuto 9 anni.

Nella categoria under 12 secondo posto per Greta Viti, sempre più brava e sorprendente, Ettore Lensi, Paolo Masi e Dino Lotti che si laureano vice campioni regionali preceduti in classifica da Prato.

Nella categoria under 16 secondo posto per Raul Barbetti, Elia Rossi, Tommaso Spiller e Luca Assatourian (che tornava alle gare dopo 4 anni di stop) che terminano imbattuti il torneo e vengono preceduti solo da Arezzo.

Grande successo per gli allievi della scuola di scacchi “Carlo Falciani” che ha ripreso la sua attività al museo di storia naturale con i cosri che si svolgono ogni sabato dalle 16 alle 19 sotto al guida tecnica di Maurizio Soventi, Ennio Politi e del maestro Andrea Raiano.

Ottima riuscita per la manifestazione organizzata dal Circolo scacchistico lucchese con il patrocinio del Comune di Lucca e del Comitato regionale della FSI. 26 squadre e 104 giocatori dai 18 agli 8 anni provenienti da tutta la Toscana che dimostrano la vitalità del settore giovanile.

Una curiosità; il derby fra Livorno under 12 e under 10 è terminato 2-2.

