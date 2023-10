Home

Sport

Dama - Scacchi

Livorno Scacchi campione regionale under 14

Dama - Scacchi

1 Ottobre 2023

Livorno Scacchi campione regionale under 14

Livorno 1 ottobre 2023 – Livorno Scacchi campione regionale under 14

Clamorosa vittoria di Livorno Scacchi al campionato regionale under 14 a Prato. Edoardo Fulgentini, Greta Viti, Ettore Sassi e Filippo Buonagurio hanno vinto le 7 partite in programma lasciando agli avversari le briciole.

Buona la prestazione delle altre due squadre nell’ under 12 e under 18 tenendo conto che l’under 12 era composta da esordienti assoluti di età intorno ai 9 anni e l’ under 18 era molto rimaneggiata e schierava addirittura un under 12.

Storica edizione del campionato regionale a Prato con la partecipazione record di 45 squadre e 200 giocatori.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin