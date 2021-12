Home

Sport

Dama - Scacchi

Livorno Scacchi, successi agli juniores di Recco e Lucca

Dama - Scacchi

3 Dicembre 2021

Livorno Scacchi, successi agli juniores di Recco e Lucca

Livorno 3 dicembre 2021

Buona prestazione degli juniores livornesi di Livorno scacchi.

Il vice campione regionale under 16 in carica, Raul Barbetti, conquista la terza categoria nazionale, primo scalino delle categorie assolute, nell’ Open B a Recco (GE) ottenendo i punti necessari per varcare la soglia di 1500 punti elo. Torneo solido quello del giovane livornese, molto sfavorito nel ranking ( 41° su 47 partecipanti), che ha ottenuto 1 vittoria, quattro pareggi e 1 sconfitta sulle 6 partite previste, bloccando sul pareggio la marcia trionfale del vincitore del torneo Rocco Vairo che già aveva ben figurato al memorial Falciani di Livorno a marzo.

il campione under 10 in carica, Ettore Sassi, stravince il torneo giovanile di Lucca con 6 punti sulle 7 partite previste, fermato sul pareggio dall’astro nascente dello scacchismo livornese Edoardo Fulgentini, recente medaglia d’oro ai campionati italiani a squadre per il miglior risultato in quarta scacchiera.

Con questa vittoria Sassi si qualifica per la finale del campionato italiano giovanile dove quest’anno sarà under 12.

I nostri campioncini si ritroveranno alla sesta edizione del torneo di Natale della scuola di scacchi di Livorno “Carlo Falciani” che quest’anno si svolgerà sabato 18 dicembre al centro commerciale “Fonti del Corallo” a Porta a terra.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin