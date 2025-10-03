Home

Cronaca

Livorno, scatta lo sciopero generale: Usb blocca la rotatoria del ponte Genova (Video)

Cronaca

3 Ottobre 2025

Livorno, scatta lo sciopero generale: Usb blocca la rotatoria del ponte Genova (Video)

Livorno 3 ottobre 2025 Livorno, scatta lo sciopero generale: Usb blocca la rotatoria del ponte Genova

È iniziato alle 6 di questa mattina lo sciopero generale indetto per Gaza e in sostegno alla flottiglia. A Livorno, il sindacato Usb ha dato avvio alla mobilitazione bloccando la rotatoria tra il ponte Genova, via delle Cateratte e via Leonardo da Vinci, uno degli snodi principali di accesso al porto.

Il presidio ha subito avuto un impatto evidente: lunghe file di camion si sono formate sia dal lato del Calambrone che lungo il ponte Genova, fino a raggiungere l’Aurelia. Non sono mancati momenti di tensione con automobilisti e motociclisti che, nel tentativo di raggiungere il posto di lavoro, si sono trovati davanti al blocco. Dopo qualche breve discussione, la maggior parte ha scelto di cambiare percorso e aggirare l’ostacolo.

I manifestanti hanno acceso fuochi bruciando pallet in mezzo alla strada per impedire il passaggio dei veicoli, transennando poi gli accessi alla rotatoria con barriere bianche e rosse, recinzioni da cantiere e transenne. Un’azione decisa, che i promotori intendono mantenere almeno per tutta la mattinata.

Alle ore 9 è atteso un ulteriore momento di mobilitazione: gli studenti si raduneranno in piazza della Repubblica e, in corteo, raggiungeranno il presidio alla rotatoria per unirsi alla protesta. Una giornata che si preannuncia di grande tensione e visibilità, in un punto nevralgico della città e dei collegamenti portuali.

Guarda la fotogallery su Facebook, clicca qui

Alcuni video del blocco della rotatoria al ponte Genova di questa mattina alle 06

Livorno, scatta lo sciopero generale: Usb blocca la rotatoria del ponte Genova

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>