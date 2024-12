Home

Livorno, “scavi sportivi” svelano una fornace nascosta. Avvisata la Soprintendenza

13 Dicembre 2024

Scavi per il nuovo impianto sportivo in via San Marino, affiora una piccola fornace: il Comune ha avvisato la Soprintendenza

Durante i lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo in via San Marino gli archeologi ai quali il Comune ha commissionato i controlli giornalieri sulle attività di escavo, hanno rinvenuto una presunta fornace di piccole dimensioni, probabilmente usata per la cottura di materiale ceramico.

Lo comunica l’Amministrazione comunale sottolineando che l’Ente segue le prescrizioni che la Soprintendenza dei beni culturali e archeologici ha dato all’approvazione del progetto nel 2022, e gli scavi sono quindi monitorati da archeologi.

E’ stata subito avvertita la Soprintendenza che ha compiuto un sopralluogo in zona.

Il ritrovamento, di dimensioni molto contenute verrà ulteriormente indagato al fine di capire come valorizzare e tutelare il bene. I lavori intanto proseguono e riguardano la realizzazione delle fondamenta nell’area che misura 40×35 metri e la predisposizione degli spazi adiacenti per il parco sportivo collegato alla palestra.

Anche il ritrovamento della spazio interrato – rileva l’Amministrazione – conferma l’attenzione e la cura con cui l’intervento viene portato avanti sia nella salvaguardia del verde di pregio (15 piccoli alberi di olivo sono stati espiantati e verranno ricollocati) sia nella parte della regimentazione delle acque.