Livorno scelta per il Campionato Regionale 2027: successo per la Gara Indoor degli Arcieri Livornesi

25 Novembre 2025

Si è conclusa con grande partecipazione la Gara Indoor 18 metri organizzata dalla Compagnia Arcieri Livornesi “Dino Sani” ASD presso il complesso “La Bastia”.

L’evento, inserito nel calendario nazionale FITARCO, ha richiamato oltre 110 arcieri provenienti da tutta la Toscana, confermandosi una delle competizioni indoor più partecipate del panorama regionale.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di rilievo non solo sportivo ma anche istituzionale. Durante i saluti ufficiali, il Presidente Regionale FITARCO Toscana ha annunciato che Livorno ospiterà il Campionato Regionale Indoor nel 2027, assegnazione che premia il lavoro degli Arcieri Livornesi e la crescita del tiro con l’arco sul territorio.

Un riconoscimento prestigioso che permetterà alla città di accogliere atleti e società da tutta la Toscana, con ricadute positive in termini di attività sportiva, promozione del territorio e

coinvolgimento del pubblico.

Risultati principali

Tra le prestazioni più rilevanti:

• Arco Olimpico Senior Maschile: Jacopo Cricchio (535), seguito dal livornese Simone Caruso (531).

• Arco Olimpico Allieve Femminile: vittoria netta di Matilde Gori con 555 punti.

• Arco Compound Senior Maschile: primo posto di Luca Maremmani con 588 punti.

• Arco Nudo Senior Maschile: successo di Giacomo Fattori con 511 punti.

• Visually Impaired 1: Matteo Panariello (Arcieri Livornesi) chiude al primo posto con 401 punti.

Ottimi risultati anche nelle gare a squadre, con importanti affermazioni per Arcieri Città di Pescia, A.S.D. Arco e Sport Bellaria, Frecce Pisane, Archi del Grande Falco e Arcieri delle Sei Rose nelle diverse categorie giovanili e master. Un appuntamento di qualità per Livorno e per il movimento arcieristico toscano.

La manifestazione ha evidenziato una solida organizzazione, un pubblico numeroso e il crescente entusiasmo che caratterizza il tiro con l’arco in Toscana. La Compagnia Arcieri Livornesi, da anni impegnata nella promozione dello sport a livello agonistico e giovanile, si prepara ora a dare il meglio in vista dell’importante appuntamento del 2027.

Risultati Individuali:

Arco Olimpico – Senior Maschile

1) CRICCHIO Jacopo – Dyamond Archery Palermo – 535 punti;

2) CARUSO Simone – Arcieri Livornesi – 531 punti;

3) SCAGLIONE Antonio – Maremmana Arcieri – 525 punti.

Arco Olimpico – Senior Femminile

1) CELANO Sara – A.S.D. Frecce Pisane – 496 punti.

Arco Olimpico – Master Maschile

1) GIORGI Maurizio – Arcieri della Real Villa – 527 punti;

2) ROSELLINI Luca – Arcieri della Real Villa – 524 punti;

3) BASILE Giuseppe – Arcieri Citta’ di Pescia – 521 punti.

Arco Olimpico – Junior Maschile

1) DE GIOVANNI Davide – Arcieri Livornesi – 576 punti.

Arco Olimpico – Junior Femminile

1) GENOVESI Martina – A.S.D. Arco e Sport Bellaria – 522 punti;

2) TOGNOCCHI Isabella – A.S.D. Comp. Frecce Apuane – 508 punti;

3) BALESTRA Elis – A.S.D. Arco e Sport Bellaria – 502 punti.Arco Olimpico – Allievi Maschile

1) CARMIGNANI Niccolo – Arcieri Citta’ di Pescia – 510 punti;

2) TACCOLA Paolo – ASD Polisp.Arc.Cascinesi – 495 punti;

3) D’EMILIO Marco – A.S.D. Frecce Pisane – 473 punti.

Arco Olimpico – Allieve Femminile

1) GORI Matilde – Arcieri Citta’ di Pescia – 555 punti;

2) PERIA Guenda – Archi Del Grande Falco Asd – 533 punti;

3) PERIA Irene – Archi Del Grande Falco Asd – 504 punti;

Arco Olimpico – Ragazzi Maschile

1) SERVI Dylan – Arcieri Citta’ di Pescia – 532 punti;

2) PERIA Filippo – Archi Del Grande Falco Asd – 517 punti;

3) BRACALONI Davide – A.S.D. Frecce Pisane – 441 punti.

Arco Olimpico – Ragazzi Femminile

1) GRASSO Alessia – Archi Del Grande Falco Asd – 464 punti;

2) GIUNCHINO Sveva – Archi Del Grande Falco Asd – 441 punti;

3) SERIO Vera Maria – Arcieri Livornesi – 378.

Arco Olimpico – Giovanissimi Maschile

1) BRANDANI Simone – Arcieri Citta’ di Pescia – 486 punti;

2) MONETTI Alessio – ASD Polisp.Arc.Cascinesi – 371 punti.

Arco Olimpico – Giovanissimi Femminile

1) DEL VIGNA Rachele – Arcieri Citta’ di Pescia – 473 punti;

2) GORDON Emily Rose – A.S.D. Frecce Pisane – 350 punti.

Arco Compound – Senior Maschile

1) MAREMMANI Luca – A.S.D.Arc.di Rotaio – 588 punti;

2) STAGI Nicola – A.S.D.Arc.di Rotaio – 582 punti;

3) GALLETTI Fabrizio – Arcieri Storici Aquila Nera – 566 punti.

Arco Compound – Senior Femminile

1) BEVINETTO Caterina – Arcieri Storici Aquila Nera – 532 punti.

Arco Compound – Master Maschile1) BARDUCCI Gianni – Arcieri Citta’ di Pescia – 564 punti;

2) STELLACCI Davide – A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUSCA 562punti;

3) DEL NISTA Paolo – Arcieri Livornesi – 520 punti.

Arco Compound – Ragazzi Maschile

1) COLAPIETRO Federico – ASD Arcieri del Micco – 475 punti.

Arco Compound – Giovanissimi Femminile

1) BOTTONI Emma – Arc.G.L. D’Appiano – 580 punti.

Arco Nudo – Senior Maschile

1) FATTORI Giacomo – Asd Arcieri Dei Salici – 511 punti;

2) FALCIANI Francesco – A.S.D. Frecce Pisane – 509 punti;

3) CINI Stefano – A.S.D. Comp. Frecce Apuane – 498 punti.

Arco Nudo – Senior Femminile

1) BACIN Florentina Cristina – Arcieri Citta’ di Pescia – 509 punti;

2) BRACCINI Rania – Arcieri Lucca – 482 punti;

3) SANTONI Argene – Arcieri Livornesi – 467 punti.

Arco Nudo – Master Maschile

1) CARMIGNANI Stefano – Arcieri Citta’ di Pescia – 478 punti;

2) DE MARTINI Giuliano – Asd Frecce Libere Cascina – 453 punti;

3) ZARRIELLO Gerardo – Asd Frecce Libere Cascina – 453 punti.

Arco Nudo – Master Femminile

1) SACCHETTI Paola – ASD Arcieri del Micco – 456 punti;

2) BELLI Michela – A.S.D. Comp. Frecce Apuane – 452 punti;

3) SCHEZZINI Claudia – Archi Del Grande Falco Asd – 335 punti.

Arco Nudo – Allieve Femminile

1) BINI Caterina – Asd Arcieri Delle Sei Rose – 436 punti;

2) ZANOBONI Giulia – Arcieri Citta’ di Pescia – 273 punti.

Arco Nudo – Ragazzi Maschile

1) MASSA Francesco Maria – Asd Arcieri Delle Sei Rose – 395 punti;2) FEDI Paolo – Arcieri Citta’ di Pescia – 390 punti;

3) BELLUCCI Niccolo’ Dyllan – Asd Arcieri Delle Sei Rose – 293 punti.

Visually Impaired 1 – Unica

1) PANARIELLO Matteo – Arcieri Livornesi – 401 punti.

Arco Olimpico – Junior Femminile

1) A.S.D. Arco e Sport Bellaria –

GENOVESI Martina

1.509 punti BALESTRA Elis

CIONINI Angelica

Arco Olimpico – Allievi Maschile

1) ASD Polisp.Arc.Cascinesi TACCOLA Paolo

1.395 punti CANCIELLO Giuseppe

GRAZIANI Giovanni

2) A.S.D. Arco e Sport Bellaria DERI Matteo

933 punti MASSEI Gabriele

MANNUCCI Francesco

Arco Olimpico – Allieve Femminile

1) Arcieri Citta’ di Pescia GORI Matilde

1.524 punti CENTINI Carlotta

MAGISTRO Noemi

Arco Olimpico – Ragazzi Maschile

1) A.S.D. Frecce Pisane BRACALONI Davide

1.220 punti PINNA Samuele

VEZZOSI Gabriele

Arco Olimpico – Ragazzi Femminile

1) Archi Del Grande Falco Asd GRASSO Alessia

1.271 punti GIUNCHINO Sveva

CAFARO Dora

Arco Nudo – Senior Maschile1) A.S.D. Comp. Frecce Apuane CINI Stefano

1.343 punti BERNACCA Daniele

FERRARI Mario Lorenzo

2) A.S.D. Frecce Pisane 1.316 punti GIUDICE Pietro

FALCIANI Francesco

ZUMARAN Aldo Franco

Arco Nudo – Senior Femminile

1) Arcieri Citta’ di Pescia BACIN Florentina Cristina

1.416 punti STABILE Sabrina

PEREGRINI Paola

2) Arcieri Livornesi SANTONI Argene

1251 punti GIANTOTARO Elita

BACHERINI Franca

Arco Nudo – Master Maschile

1) Asd Arcieri Delle Sei Rose BARSOTTI Marco

1.234 punti CESARI Rutilio

ZANELLO Maurizio