Livorno: senza patente e positivo a cocaina, fermato e denunciato dai Carabinieri 44enne di Rosignano

17 Marzo 2025

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi per la sicurezza stradale, in linea con le direttive strategiche della Prefettura, hanno effettuato dei controlli nelle principali arterie stradali cittadine e hanno denunciato un uomo per guida sotto effetto di stupefacenti.

Nel corso del servizio, i carabinieri hanno individuato e fermato in piazza Garibaldi un 44enne di Rosignano Marittimo mentre si trovava alla guida di un’autovettura.

Gli uomini dell’Arma hanno subito notato lo strano atteggiamento dell’uomo e, anche alla luce dei numerosi precedenti a suo carico, lo hanno sottoposto a perquisizione di iniziativa trovandolo in possesso di un grammo di hashish occultato addosso. Ciò ha reso necessario sottoporlo al pretest salivare per la rilevazione dell’assunzione di sostanze stupefacenti che ha dato esito positivo per cocaina e cannabis. In ragione di ciò il conducente è stato invitato ad eseguire approfondimenti clinici in ospedale ma l’uomo si è opposto a tale accertamento, rifiutando di seguire i carabinieri che lo hanno denunciato penalmente all’AG per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e lo hanno segnalato alla competente Prefettura quale assuntore.

Inoltre, nel corso dei citati accertamenti i carabinieri hanno appurato che il 44enne non era stato in grado di esibire la patente di guida perché non l’aveva mai conseguita e pertanto lo hanno denunciato anche per guida senza patente.