Livorno, sequestrati 50 chili di cocaina occultati in un container proveniente dal Sud America. Arrestata una persona

Cronaca

11 Agosto 2023

Livorno 11 agosto 2023

A breve distanza dal precedente sequestro di fine luglio, un altro significativo risultato nella lotta al traffico di stupefacenti è stato realizzato dai funzionari del locale Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Livorno e dai Finanzieri di Livorno: ben 50 kg. di cocaina pura suddivisa in decine di panetti.

L’ingegnoso sistema di occultamento è stato scoperto nel corso di un quotidiano controllo svolto nelle aree commerciali del porto labronico.

Per cercare di ingannare le attività ispettive, i panetti di “neve” erano stati nascosti nella struttura del contenitore che trasportava un carico alimentare dal Sud America.

L’analisi dei rischi, l’esperienza e le risorse messe in campo da ADM e dalle Fiamme Gialle, col supporto degli strumenti in dotazione all’Agenzia delle Dogane e Monopoli e delle unità cinofile della Guardia di Finanza sono state fondamentali nel ritrovamento, che ha avuto degli sviluppi successivi. Nel corso delle attività, grazie alla prontezza operativa e perspicacia degli operanti, è stato anche tratto in arresto un soggetto.