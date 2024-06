Home

1 Giugno 2024

Livorno, 1 giugno 2024 – Livorno set cinematografico: modifiche alla viabilità in alcune zone della città

Proseguono in città le riprese cinematografiche per “Solo una madre”, fiction Mediaset con Vanessa Incontrada, che comporteranno alcune modifiche alla viabilità in varie zone cittadine.

Nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 giugno (dalle ore 23 alle 4 del mattino e comunque per il tempo strettamente necessario all’effettuazione delle riprese) sarà chiuso al traffico il Ponte di Santa Trinita (tratto di via della Cinta Esterna).

Per consentire adeguati percorsi alternativi (in particolare via del Porticciolo – via della Venezia) sarà abrogata la ZTL “Venezia”, con relativo adeguamento dei sistemi elettronici di controllo ai varchi.

Altre modifiche alla sosta legate alle riprese riguarderanno la zona di Ardenza Mare. In particolare, dalle ore 18 di martedì 4 giugno alle ore 2 di giovedì 6 giugno è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata sul viale Italia (lato est) nel tratto compreso tra via Antonio Pacinotti e l’area di fermata bus adiacente via del Parco, e in via Antonio Pacinotti (lato civici pari) nel tratto compreso tra viale Italia e via Giuseppe Ravizza.

I veicoli al seguito delle riprese potranno transitare nel controviale del viale Italia antistante la Rotonda di Ardenza e sostare nel tratto del suddetto controviale compreso tra la pineta ed il viale di Antignano.