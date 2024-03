Home

Calcio

10 Marzo 2024

Livorno 10 marzo 2024 – Livorno sfiora la vittoria contro la Pianese, finisce 1-1

Sono stati momenti di tensione e speranza al Picchi, dove il Livorno ha affrontato la Pianese in una partita che ha tenuto i tifosi amaranto con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Se solo il contropiede di Nardi nel secondo tempo si fosse concretizzato, la squadra avrebbe festeggiato la prima posizione in classifica. Ma il destino ha voluto diversamente.

Il Livorno ha dato il via alla partita con grande determinazione, ma il gol di Remy ha portato la Pianese in vantaggio nel primo tempo. Nonostante ciò, i ragazzi hanno saputo riportare la partita in parità grazie a Rossetti, dimostrando grande spirito di squadra e determinazione.

La partita è stata caratterizzata da diversi momenti chiave: dalle occasioni mancate, come il palo colpito da Curcio in rovesciata e le conclusioni sfiorate di Bellini, agli attacchi risoluti, come il tentativo di Nardi nel secondo tempo che ha mancato il bersaglio per pochissimo.

La Pianese ha cercato in più occasioni di portarsi in vantaggio, con Remy che ha creato diversi problemi alla difesa amaranto, ma il Livorno ha saputo resistere, difendendo con forza il proprio gol.

Infine, il pareggio di Rossetti ha portato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi, ma non è bastato per ottenere la vittoria. Nonostante il risultato finale, la squadra ha ricevuto gli applausi del pubblico per l’impegno e la determinazione dimostrati in campo.

Il Livorno ora guarda avanti, pronta a affrontare le sfide future con lo stesso spirito combattivo che ha contraddistinto questa partita.

LIVORNO – PIANESE 1-1

LIVORNO (3-5-2):

Facchetti; Carcani, Tanasa Curcio; Camara, Bellini (88′ Likaxhiu), Luci, Nardi, Goffredi (57′ Savshak); Giordani (76′ Luis Henrique), Rossetti (86′ Tenkorang).

A disposizione: Albieri, Ronchi, Menga, Frati, Brenna.

All. Fossati

PIANESE (3-4-2-1):

De Fazio; Morgantini, Polidori, Lo Porto; Boccadamo, Proietto (72′ Lulli), Simeoni, Remy; Mastropietro (63′ Kouko), Ledonne (72′ Falconi); Mignani.

A disposizione: Iurino, Monanni, Di Martino, Di Mino, Tognetti, Bramante. All. Prosperi

ARBITRO: Esposito di Napoli

RETE: 24′ Remy, 60′ Rossetti.

NOTE: Espulso: 62’ Fossati. Ammoniti: Giordani, Proietto, Carcani, Remy, Mignani, Luci e Tanasa. Angoli: 9-4.

