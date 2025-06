Home

Livorno, si insedia il nuovo dirigente della Polizia Stradale: è il Vice Questore Felice Donati

19 Giugno 2025

Livorno 19 giugno 2025 Livorno, si insedia il nuovo dirigente della Polizia Stradale: è il Vice Questore Felice Donati

Cambio al vertice della Sezione Polizia Stradale di Livorno. È stato accolto questa mattina dal Questore Giuseppina Stellino il nuovo dirigente reggente, il Vice Questore Felice Donati, che prende il posto della dottoressa Daniela Salvemini, recentemente trasferita a Firenze.

Originario di Ovindoli, in provincia dell’Aquila, Donati vanta un lungo e prestigioso percorso all’interno della Polizia di Stato. Arruolato nel 1988, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1998 e, successivamente, ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Nel 2007 ha completato un master di secondo livello in Scienze della Sicurezza, sempre presso lo stesso ateneo.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo: è stato responsabile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Biella e ha prestato servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura dell’Aquila. Fino al 2005 ha diretto la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura dei Minorenni dell’Abruzzo. Dopo aver frequentato il corso per Commissari alla Scuola Superiore di Polizia di Roma, è stato assegnato alla Questura di Belluno e, successivamente, ha guidato per oltre 15 anni il Centro Operativo Autostradale dell’Aquila.

Tra le sue esperienze più significative, si annoverano la gestione della viabilità in occasione di gravi emergenze, come il terremoto dell’Aquila del 2009 e quello del Centro Italia tra 2016 e 2017, per cui ha ricevuto attestati di pubblica benemerenza, encomi e riconoscimenti ufficiali, tra cui l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. È stato anche docente e formatore presso il Centro Addestramento di Cesena e referente regionale del network europeo delle polizie stradali ROADPOL dal 2016 al 2024.

Nel suo intervento di insediamento, Donati ha ringraziato il Questore per l’accoglienza e ha sottolineato l’impegno suo e dell’intera Polizia Stradale nel garantire la sicurezza stradale della provincia livornese, con particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti sulle arterie principali e in ambito autostradale.

