Livorno si mobilita per la Palestina, Salvetti: “La città si è fatta sentire”

3 Ottobre 2025

Livorno 3 ottobre 2025

Sciopero generale per Gaza: il sindaco Salvetti sul palco di piazza del Luogo Pio

Livorno ha fatto sentire la sua voce nel giorno dello sciopero generale per Gaza e per la flottiglia. Dalla stazione al centro città, fino al porto, la mobilitazione ha attraversato le strade con cortei, sit-in e presìdi che hanno coinvolto lavoratori, studenti, sindacati e tanti cittadini e cittadine.

Il momento più intenso si è vissuto in piazza del Luogo Pio, dove sul palco è intervenuto anche il sindaco Luca Salvetti. «Oggi ho visto la Livorno che si emoziona e sa emozionare – ha dichiarato –. Giustizia, umanità, diritti e pace: questo è ciò che è stato chiesto a gran voce».

Salvetti ha sottolineato il carattere collettivo e inclusivo della giornata: «La nostra comunità tutta ha dimostrato ancora una volta di essere viva, attenta e capace di avere cuore e testa. La mobilitazione nasce da un sentimento profondo di vicinanza al popolo palestinese e dalla consapevolezza che ciò che accade a Gaza colpisce anche noi livornesi, di ogni fede e di ogni orientamento politico».

Il sindaco ha poi rivolto un ringraziamento speciale agli organizzatori dei cortei e a tutti i partecipanti, che hanno dato vita a una mobilitazione definita «civile, sentita e mai banale».

«Un giorno scriveranno di queste giornate – ha concluso – e in quegli scritti Livorno avrà una parte significativa».