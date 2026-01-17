Home

Livorno si prepara a brindare: parte il Minicorso di Avvicinamento al Vino FISAR – Febbraio 2026

17 Gennaio 2026

La Delegazione FISAR di Livorno dà il via a un nuovo entusiasmante percorso per tutti gli appassionati che desiderano scoprire (o riscoprire) il magico mondo del vino in modo semplice, coinvolgente e professionale.

Da mercoledì 11 febbraio 2026 prende il via il Minicorso al Vino 2026, un ciclo di cinque incontri serali con attestato finale pensato appositamente per chi vuole imparare ad apprezzare i piaceri del nettare di Bacco utilizzando i cinque sensi: vista, olfatto, gusto, tatto e udito.

Le lezioni si terranno ogni mercoledì alle ore 21:00 presso la sede della Delegazione FISAR Livorno, in Scali Cerere 15. Ecco il calendario completo:

11 febbraio

– TATTO – Prima che sia vino: le uve, i vigneti, le vinificazioni in bianco

18 febbraio – VISTA – Rossi e Rosati: mille sfumature di colore

25 febbraio – OLFATTO – Un fiore nel bicchiere: un calice colmo di profumi

4 marzo – GUSTO – I sapori del vino: terroir e tradizione (focus sugli spumanti)

11 marzo – UDITO – Quando il vino è conversazione: vini dolci e vini speciali

Ogni serata prevede una parte teorica seguita dalla degustazione guidata di tre vini diversi, selezionati per rappresentare le eccellenze tra bianchi, rossi, rosati, spumanti e vini dolci/speciali.

I partecipanti riceveranno un Kit da Sommelier FISAR ufficiale (borsa contenente bicchieri da degustazione, quaderno per appunti, cavatappi ecc), oltre a un attestato di partecipazione. Inoltre, chi deciderà di proseguire nel percorso formativo avrà diritto a uno sconto del 10% sul primo corso di 1° livello per aspiranti sommelier organizzato dalla stessa delegazione.

Il costo complessivo del minicorso è di 200 euro e la partecipazione è riservata esclusivamente ai soci FISAR. Chi non fosse ancora associato può tesserarsi direttamente sul sito ufficiale della delegazione.

Al momento risultano solo 15 posti liberi, quindi è consigliato affrettarsi.

Per informazioni e iscrizioni: → Minicorso di Avvicinamento al Vino a Livorno 2026

