Livorno si prepara al Natale, al via l’installazione delle luminare (Foto)

25 Novembre 2022

Livorno 25 novembre 2022

Il Natale si avvicina e la città inizia ad addobbarsi con le luminare per le vie.

In questi giorni sono in corso le operazioni di installazione delle luminare, per allietare i cittadini nel periodo delle festività. Nelle foto piazza Attias, via Marradi, Corso Amedeo e via Ricasoli

