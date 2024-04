Home

Cronaca

Livorno si promuove a Nizza nel contesto del progetto “Dieci comuni”

Cronaca

24 Aprile 2024

Livorno si promuove a Nizza nel contesto del progetto “Dieci comuni”

Livorno 24 aprile 2024 – Livorno si promuove a Nizza nel contesto del progetto “Dieci comuni”

Promuovere Livorno all’interno del Padiglione “Visitez l’Italie” del Salone iD WEEK-END di Nizza e presentare la città nel contesto della Giornata della cooperazione franco-italiana, due eventi organizzati dalla Camera di commercio italiana di Nizza.

Questi gli obiettivi della missione in Francia che, una settimana fa, ha fatto seguito a quella del dicembre 2023 a cui parteciparono sindaco e assessore al turismo del comune di Livorno per incontrare, nel contesto del Progetto “Dieci comuni” della Camera di commercio, omologhi istituzionali di Nizza, Montecarlo e Cannes e presentare Livorno durante un evento ad hoc per la stampa francese.

Con la nuova presenza a Nizza è stato ribadito l’interesse dell’amministrazione per il mercato turistico francese – che i dati confermano consolidarsi per la nostra destinazione – e per i rapporti di scambio futuri. D’altronde, già la missione di dicembre dello scorso anno ha gettato le basi per una futura relazione tra il teatro dell’Opera di Nizza e il Teatro Goldoni di Livorno.

iD WEEK-END è la principale fiera dedicata al turismo e al tempo libero del Mezzogiorno. La Camera di Commercio Italiana, che ne è anche co-organizzatrice, ha partecipato con il padiglione “Visitez l’Italie”, mettendo in risalto l’omonima guida, recentemente pubblicata, che riunisce una serie di destinazioni italiane, tra cui l’Ambito turistico di Livorno, Capraia e Collesalvetti a cui sono state dedicate sei pagine della pubblicazione.

Il padiglione ha presentato una serie di stand di invito ad un viaggio visivo e informativo attraverso destinazioni italiane più o meno conosciute tra cui la nostra città che si è presentata sotto lo slogan “Livorno: la Toscana che non ti aspetti”.

I visitatori sono stati oltre 18.000 nei tre giorni della fiera. I temi trattati includevano destinazioni per il fine settimana, ecoturismo, benessere, cultura e patrimonio, oltre a sport e tempo libero: segmenti turistici, soprattutto il city-break e il benessere, che sono di riferimento per Livorno, come emerso nel piano di sviluppo turistico commissionato dall’amministrazione alla FTourism di Josep Ejarque.

La Giornata della Cooperazione franco-italiana è stata organizzata presso Villa Maria Serena a Mentone. In occasione dell’evento, il Presidente della Comunità Urbana della Costa Azzurra (CARF) e il Sindaco di Mentone, Yves Juhel, hanno accolto numerosi rappresentanti istituzionali per celebrare e approfondire i legami tra le due nazioni ed esplorare i temi delle relazioni transfrontaliere.

All’evento, condotto dal direttore della Camera di Commercio Italiana, Agostino Pesce, e dalla giornalista della Tribune Côte d’Azur, Christiane Navas, hanno partecipato più di cento personalità istituzionali francesi e più di trenta autorità cittadine italiane del “Progetto 10 Comuni”. Livorno è stata presentata da Gabriele Benucci di Fondazione LEM. Dall’evento è emersa l’importanza della collaborazione tra i Comuni partecipanti e la Camera di Commercio Italiana, ma soprattutto l’impatto positivo che il progetto ha avuto e si spera continuerà ad avere sullo sviluppo del turismo nelle città.

Nella seconda parte del seminario è stata quindi illustrata la guida “Visitez l’Italie” edizione 2024 realizzata grazie al Progetto “10 Comuni” e che sarà distribuita in tutte le strutture alberghiere della Costa Azzurra e durante tutti gli eventi e i momenti promozionali organizzati dalla Camera di Commercio Italiana.

Livorno si promuove a Nizza nel contesto del progetto “Dieci comuni”