Livorno, Simonetta Gola Strada presenta il libro postumo di Gino Strada “Una persona alla volta”

30 Agosto 2025

Livorno, Simonetta Gola Strada presenta il libro postumo di Gino Strada “Una persona alla volta”

Simonetta Gola Strada presenta il libro postumo di Gino Strada “Una persona alla volta” alla Festa Nazionale dell’Unità tematica infrastrutture e trasporti di Livorno

Domenica 31 agosto alle ore 17, presso lo Spazio Cultura, rassegna incontro con l’autore, della Festa Nazionale dell’Unità, dedicata al tema Infrastrutture e Trasporti, alla Rotonda di Ardenza a Livorno, Simonetta Gola Strada, responsabile della comunicazione di EMERGENCY e curatrice del libro postumo “Una persona alla volta” (Feltrinelli), sarà presente per portare avanti il messaggio e l’impegno del marito, Gino Strada.

A quattro anni dalla sua scomparsa, Gino Strada continua a essere una voce lucida e profonda contro la guerra e per il diritto universale alla salute. Il libro, uscito postumo, è un’intensa testimonianza di vita, impegno e passione. Dall’infanzia in una famiglia antifascista, alla militanza studentesca, fino alla scelta della medicina come risposta concreta ai problemi del mondo (come scrive, perché “davanti ad un problema ha bisogno di fare”): un percorso umano e professionale che lo ha portato a fondare EMERGENCY e a curare le vittime di guerra in luoghi martoriati come Pakistan, Etiopia, Afghanistan, Perù, Gibuti, Somalia, Bosnia, Thailandia.

“Una persona alla volta” è un libro di lotta e di speranza. Ogni capitolo racconta non solo episodi di vita personale, ma riflessioni profonde su temi universali: l’abolizione della guerra, vista come la più grave violazione dei diritti umani, e la salute come diritto fondamentale.

Con parole semplici ma potenti, Gino Strada ci ricorda che costruire la pace è l’unica vera opportunità per il genere umano.

Barbara Bonciani, sociologa, docente di Scienze per la Pace all’Università di Pisa e responsabile per le relazioni internazionali del Pd Livorno, dialogherà con Simonetta Gola Strada.

«Come Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno – spiega Bonciani – abbiamo ritenuto importante, a quattro anni dalla sua morte, in un contesto internazionale caratterizzato dal continuo proliferare di guerre come risposta a situazione di conflitto, portare il messaggio di Gino Strada attraverso il suo libro postumo per richiamare l’attenzione di tutti e tutte sul fatto che la costruzione della pace costituisce l’unica opportunità per il genere umano. Riteniamo che il mondo abbia molto bisogno dei suoi principi e del suo pensiero per continuare a credere che alternative possibili alla guerra esistono e che dobbiamo tutti impegnarci a costruirle, ed EMERGENCY nel suo piccolo lo fa. L’antidoto alla guerra sta infatti in primis nella costruzione e nella pratica dei diritti umani»

A due anni dal conferimento della Livornina d’Oro a Gino Strada da parte della città di Livorno, ritirata allora dalla moglie, la città torna così a rendere omaggio al suo impegno e a quello di EMERGENCY, che in trent’anni ha curato milioni di persone e promosso una cultura di pace e giustizia.

A portare i saluti iniziali sarà il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti.

