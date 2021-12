Home

Livorno solidale: cibo, giocattoli e vestiti distribuiti alle famiglie in difficoltà

12 Dicembre 2021

Livorno 12 dicembre 2021

Sabato 18 dicembre dalle 15,30 alle 19,30 è in programma l’iniziativa “Livorno solidale”

L’iniziativa è promossa dal circolo Arci “Le mi bimbe” di Ardenza, dal circolo Operaio Livorno e del centro Filippo Buonarroti.

Nel pomeriggio del 18 dicembre all’interno del circolo di via della Gherardesca saranno distribuiti alle famiglie in stato di bisogno generi alimentari, giocattoli e vestiti donati in queste settimane dai cittadini.

Per chi vuole donare generi alimentari a lunga scadenza, si ricorda che il circolo Arci di ardenza è aperto dalle ore 10 alle 17

Tutta la settimana alcuni volontari saranno presenti all’uscita dei supermercati Lidl di viale Nievo e via Filzi per raccogliere altro cibo donato dai cittadini.

