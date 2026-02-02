Home

Eventi

Livorno solidale con il popolo curdo: cena di raccolta fondi con Laura Boldrini

Eventi

2 Febbraio 2026

Livorno solidale con il popolo curdo: cena di raccolta fondi con Laura Boldrini

Livorno 2 febbraio 2026 Livorno solidale con il popolo curdo: cena di raccolta fondi con Laura Boldrini

Cena di solidarietà per il popolo curdo: il PD di Livorno sostiene l’emergenza umanitaria in Siria

Il Partito Democratico di Livorno scende in campo al fianco del popolo curdo, duramente colpito dalla nuova emergenza umanitaria in Siria. Giovedì 5 febbraio, alle ore 20, presso il Circolo Arci Norfini di via di Salviano 51, l’Unione comunale del PD organizza una cena di raccolta fondi per sostenere gli aiuti umanitari destinati alle popolazioni civili coinvolte nel conflitto.

La partecipazione prevede un contributo di 20 euro e l’intero ricavato sarà devoluto alla Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia ETS, organizzazione umanitaria attiva dal 1993 e punto di riferimento internazionale per l’assistenza al popolo curdo, con sede nazionale proprio a Livorno.

Alla serata prenderanno parte Barbara Bonciani, responsabile delle Relazioni internazionali del PD livornese, l’onorevole Laura Boldrini, presidente del Comitato permanente per i diritti umani nel mondo, e Alican Yildiz, presidente della Mezzaluna Rossa Kurdistan. La loro presenza sottolinea il valore politico e umano dell’iniziativa, che unisce solidarietà concreta e attenzione istituzionale.

L’evento nasce in risposta alla drammatica escalation di violenze che dal 7 gennaio scorso colpisce i quartieri curdi di Aleppo e altre aree del nord della Siria. Bombardamenti e attacchi armati hanno interessato zone densamente abitate da civili, causando vittime, centinaia di feriti e la distruzione di infrastrutture fondamentali. Tra queste anche l’Ospedale Khalid Fecir, oggi completamente fuori uso. Una situazione ulteriormente aggravata dal blocco degli aiuti umanitari e dall’impossibilità, per molte organizzazioni internazionali, di accedere alle aree colpite.

Attraverso questa iniziativa, il Partito Democratico chiede al Governo italiano di mantenere alta l’attenzione sulla crisi curda in Siria e di attivarsi sul piano diplomatico per fermare le violenze, tutelare i civili e favorire l’apertura di corridoi umanitari per l’evacuazione dei feriti e la consegna degli aiuti salvavita.

In una lettera indirizzata al ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’onorevole Laura Boldrini ha ribadito la necessità di una presa di posizione chiara dell’Italia contro le persecuzioni e le violenze ai danni delle minoranze etniche, sollecitando anche l’Unione Europea e gli organismi multilaterali a intervenire nel rispetto del diritto internazionale.

Il PD di Livorno ringrazia il Circolo Arci Norfini per l’ospitalità e la collaborazione e invita cittadine e cittadini a partecipare numerosi, trasformando un momento di condivisione in un gesto concreto di difesa dei diritti umani, della dignità del popolo curdo e della pace.