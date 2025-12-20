Home

20 Dicembre 2025

Livorno 20 dicembre 2025 Livorno solidale, Mia Diop serve alla mensa Caritas: un pranzo di comunità con autorità e Confcommercio come volontari per i più fragili

Un gesto concreto di solidarietà, condivisione e vicinanza alle persone più fragili. Si è svolto a Livorno il tradizionale pranzo solidale della Fondazione Caritas, che ha visto la Confcommercio di Livorno impegnata in prima linea nel servire a tavola gli ospiti della mensa Caritas di via La Pira 9.

All’iniziativa ha partecipato anche la vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, insieme all’assessore del Comune di Livorno Rocco Garufo, al vicario del Questore Lorena La Spina e ai dirigenti di Confcommercio: il direttore provinciale Federico Pieragnoli, il vicepresidente Daniele Bartolozzi, il presidente Confsport Confcommercio Damiano Bani, il presidente Conftrasporti e Logistica Fulvio Franchini e il revisore Tommaso Freschi.

I rappresentanti delle istituzioni e dell’associazione di categoria hanno affiancato gli efficientissimi volontari della Caritas, contribuendo al servizio del pranzo preparato con cura e passione dal ristorante Cusin del Mar di Antignano, che ha messo a disposizione la propria professionalità per rendere il momento ancora più speciale.

Il direttore della Fondazione Caritas, Guido De Nicolais, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa:



«Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Confcommercio e delle istituzioni locali, che in questo modo hanno riconosciuto il lavoro quotidiano della nostra realtà. La solidarietà è un valore che ci unisce e la presenza di tanti rappresentanti istituzionali dimostra quanto Livorno sia una città viva e pronta ad aiutare chi ne ha bisogno».

Grande soddisfazione anche da parte del direttore provinciale di Confcommercio, Federico Pieragnoli, che ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa:

«È stato un onore collaborare con la Caritas per questo tradizionale pranzo. Servire ai tavoli è stato un piccolo gesto, ma carico di significato, per ribadire quanto sia importante unire le forze per il bene della comunità, soprattutto in un periodo come il Natale».

A evidenziare l’importanza del volontariato e della rete solidale cittadina è stato l’assessore Rocco Garufo:

«Il lavoro della Caritas è fondamentale per chi vive situazioni di difficoltà da cui è impossibile uscire da soli. Ogni gesto di solidarietà fa la differenza, soprattutto a Natale. È stato un momento di vera condivisione e speranza».

La presenza della vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop ha rafforzato il valore istituzionale dell’iniziativa, sottolineando l’attenzione delle istituzioni regionali verso le realtà che operano quotidianamente sul territorio per contrastare le fragilità sociali e promuovere inclusione e dignità.

Un pranzo che va oltre il pasto, trasformandosi in un segno concreto di comunità, capace di unire istituzioni, associazioni e volontari attorno ai valori della solidarietà e dell’aiuto reciproco.

